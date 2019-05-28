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28.05.2019 18:30
Рубрика: Видео

Видео: водитель Ferrari оставил машину без двери

Текст: Вадим Давыденко

Короткометражный ужастик с леденящей душу развязкой. Настоящее видео для взрослых. Шок-контент, при просмотре которого у мужчин-водителей может стать плохо с сердцем, а автоледи от ужаса взвизгнут. Даже у неавтомобилистов волосы могут встать дыбом, а хруст отламываемой дверцы машины будет звучать в ушах долгие годы.

Фото: скриншот с www.wtnh.com
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Эта история произошла на одной из тесных улочек старого Бухареста, где две легковушки еще как-то могут разминуться, не сшибая друг у друга боковые зеркала, а уже третьей - никак не пройти. Так и вышло, когда роскошный упоительно-красный Ferrari 458 Challenge (570 лошадиных сил! облегченный кузов!) припарковался у правой обочины, чтобы заехать на автовоз.

Водитель суперкара, витавший в каких-то заоблачных эмпиреях, беспечно открыл дверь, не заметив, что сзади продолжает движение Mazda. Хрусть! - и водительская дверца Ferrari напрочь отломилась, а сердца всех зрителей этого ролика перестали биться на 10-15 секунд.

Чем закончилась эта душераздирающая драма, по видео понять сложно. Похоже, финал видео был обрезан по цензурным соображениям...

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