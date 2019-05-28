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28.05.2019 18:07
Рубрика: Коммерческий транспорт

Опасный рейс

За аварии автобусов накажут начальство автопарков
Текст: Владислав Куликов
Пленум Верховного суда России подготовил проект постановления, разъясняющего, когда некачественные услуги приводят на скамью подсудимых. Одно из резонансных положений: если рейсовый автобус попал в аварию из-за того, что водитель был пьян, не подготовлен или переутомлен, обвинения надо предъявить и руководителям транспортной компании.

Как подчеркнул председатель правления Ассоциации юристов России Владимир Груздев, аварии на общественном транспорте сегодня - одна из актуальных проблем.

Фото: istockphoto.com
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"Нередко они сопровождаются значительным числом жертв, а причиной становится неправильная организация труда в компаниях-перевозчиках, из-за которой на линии оказываются неподготовленные или уставшие водители, - говорит Владимир Груздев. - Постановление разграничивает ответственность в тех ситуациях, когда аварии вызваны нарушениями в организации труда, в результате которых к работе были допущены водители в состоянии переутомления, алкогольного опьянения, недостаточно подготовленные. Водитель в случае аварии будет нести ответственность за нарушение Правил дорожного движения и причинение вреда пассажирам, а руководители компании будут отвечать за предоставление услуг, не соответствующих требованиям безопасности".

Предъявлять обвинение директорам автопарков будут по статье 238 УК.

"Уголовная ответственность по статье 238 УК наступает в тех случаях, когда предоставляемые услуги реально угрожают жизни и здоровью потребителей, - поясняет председатель правления Ассоциации юристов России Владимир Груздев. - Речь и о перевозках пассажиров, и о продаже некачественных продуктов, и прочих услугах.

Разъяснения пленума Верховного суда России позволят устранить определенные пробелы практики".

Как подчеркивается в проекте, для привлечения к уголовной ответственности по данной статье УК требуется установить наличие реальной угрозы причинения вреда жизни и здоровью потребителей-граждан. Сама по себе плохая услуга - не преступление: за отвратительную стрижку парикмахера не посадят. Но если клиент рискует жизнью, теряет здоровье по вине продавца - надо возбуждать уголовное дело.

"Следует согласиться с толкованием закона, предложенным пленумом Верховного суда России, - говорит адвокат Вячеслав Голенев. - Нельзя возложить уголовную ответственность за нарушение различного рода правил, требований, норм безопасности, если нарушения не привели к наступлению общественно опасных последствий или возникновению угрозы их наступления".

Фото: Антон Новодережкин/ТАСС
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Если недоработки и нарушения бизнеса - не вопрос жизни и смерти для клиента, предпринимателей можно наказать в рамках КоАП или же предъявить им гражданский иск. В общем, разобраться без тюрьмы.

"Также следует поддержать позицию о том, что для установления характера опасности товаров, продукции, работ или услуг требуются специальные знания, суды должны располагать соответствующими заключениями экспертов или специалистов", - говорит Вячеслав Голенев.

Иными словами, мнения следователя по техническим аспектам недостаточно, исследовать вопрос должен эксперт.

В такой опасной сегодня сфере как автобусные перевозки, мнение высокого суда крайне важно. Угроза наказания станет еще одной превентивной мерой против участившихся аварий на дорогах.