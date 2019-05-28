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28.05.2019 15:15
Рубрика: В мире

Задержанный косовской полицией россиянин находится в больнице

Текст: Алексей Чуриков

МИД России требует предоставить информацию о ситуации вокруг задержанного россиянина. Как сообщили журналистам в Миссии ООН по делам временной администрации в Косове (МООНК), задержанный россиянин находится в больнице, сообщается, что у него имеются телесные повреждения. В МИД России назвали вопиющим актом задержание гражданина РФ, обладающего к тому же дипломатическим иммунитетом сотрудника ООН

Фото: Артем Геодакян/ТАСС
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"Два человека были доставлены в больницу. Один из них - серб, другой - россиянин. У них телесные повреждения", - уточнили в МООНК. МИД России призвал миссию ООН в Косово предоставить всю исчерпывающую информацию об аресте россиянина.

Немногим ранее на ситуацию отреагировал глава самопровозглашенной республики Хашим Тачи, который заявил, что гражданин России якобы сопротивлялся действиям правоохранительных органов и потому был задержан полицией.

"Акция предпринята на обширной территории Косово. Задержаны должностные лица и граждане различных национальностей. Также был задержан один русский, который попытался помешать полиции в этой акции", - заявил Тачи.

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