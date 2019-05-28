Задержанный в Косово россиянин освобожден

Задержанный в ходе утреннего рейда косовской полиции россиянин Михаил Краснощеков освобожден, сообщила пресс-служба Миссии ООН по делам временной администрации в Косове (МООНК).

"Один сотрудник МООНК, гражданин России, был освобожден", - отмечается в заявлении миссии. Судьба второго задержанного, который также, как и Краснощеков, получил телесные повреждения и был помещен в больницу, остается неизвестной.

Напомним, что утром силы правопорядка непризнанной республики вторглись в северные районы Косова и Метохии. По некоторым данным всего было задержано 23 человека, среди которых оказался гражданин России, сотрудник МООНК. На фоне явно провокационных действий Приштины президент Сербии Александр Вучич приказал привести вооруженные силы страны в полную боевую готовность и созвал совет национальной безопасности.