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29.05.2019 18:58
Рубрика: Видео

Блогеры смогли завести автомобиль на бензиновых парах

Текст: Вадим Давыденко
Фото: скриншот с www.youtube.com Фото: скриншот с www.youtube.com
Фото: скриншот с www.youtube.com

Знаменитый восточный хитрец Ходжа Насреддин, как мы помним, пытался питаться ароматами чужой еды в чайхане, а "заплатил" за это жадному владельцу заведения звоном золотых монет. Почему после такого угощения в желудке было пусто - великий мудрец и пройдоха так и не смог понять.

Фото: скриншот с www.youtube.com
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Примерно так же поступили и новосибирские блогеры из "Гараж 54", решившие насытить двигатель "Жигулей" не настоящим бензином, а лишь парами его, бензино-воздушной смесью. Вдруг удастся обмануть машину, убедить ее поработать лишь на запахе топлива?

Из пластиковой канистры и четырех трубок изобретатели-рационализаторы смастерили подобие примитивного самогонного аппарата: шланг подачи топлива не касался поверхности налитого в емкость бензина, а мощный наддув насыщал жидкость горячим воздухом, превращая ее в кипящую пузырящуюся газировку. Так, сами того не зная, блогеры едва не воспроизвели в суровых сибирских реалиях опыты знаменитого Тома Огла, машина которого проехала на 1 литре воздушно-бензиновой взвеси целых 48 км.

Увы, раскрыть секрет американского механика прошлого века новосибирским левшам с наскока не удалось - итоговый расход топлива оказался слишком велик. Но миллионы взволнованных автомобилистов с надеждой следят за экспериментами. Если в конце концов блогерам удастся проехать на литре бензиновых паров пусть не 48, а хотя бы 25-30 км, это будет для водителей всего мира отличной новостью...

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