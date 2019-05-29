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29.05.2019 16:04
Рубрика: Легковые авто

Changan привезет в Россию новое поколение бюджетного кроссовера CS35

Текст: Андрей Полухин
Фото: Пресс-служба Changan. Фото: Пресс-служба Changan.
Фото: Пресс-служба Changan.

Новое поколение бюджетного кроссовера Changan CS35 вскоре появится на российском рынке. Эту информацию "РГ" подтвердили в представительстве китайской марки. Машина сохранит прежнее название, но добавит к нему слово Plus.

В настоящее время кроссовер завершает сертификацию. Уже известно, что у него будут две комплектации - Comfort и Luxury. Выбор имеется и с точки зрения трансмиссии. В пару к двигателю 1.6 мощностью 128 л.с. полагается 5-ступенчатая механическая коробка передач либо 6-диапазонная автоматическая.

С точки зрения опций вполне достойно смотрится уже начальная версия. В ней есть не только системы ABS+EBD, ESP, противобуксовочная TCS и контроля давления в шинах TPMS, а также ассистенты экстренного торможения ВА и старта на подъеме ННС, но и кондиционер, "мультимедийка" с 10-дюймовым тачскрином, модуль подключения Bluetooth и датчики света.

Фото: Пресс-служба Chery
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В люксовом исполнении добавятся система бесключевого доступа, запуск машины с кнопки, боковые подушки безопасности, электрорегулировки положений водительского сиденья, подогрев для первого ряда, климат-контроль и камера заднего вида. Кроме того, в этих автомобилях предусмотрен выбор режима движения - "стандарт" или "спорт".

Напомним, кроссовер Changan CS35 Plus чуть длиннее компактного предшественника (на 175 мм) и чуть шире (на 15 мм). С точки зрения дизайна автомобиль получил более строгие черты, а колесные арки из круглых превратились в квадратные. Современнее стал салон. Взять хотя бы инновационную сенсорную панель для регулировки громкости аудио, расположенную… перед пассажиром. У водителя такая функция вынесена на спицу рулевого колеса.

Информации о ценах пока нет, но, безусловно, Changan CS35 Plus будет дороже актуальной генерации. Автомобили без "плюса" стоят сейчас от 813 до 941 тысячи рублей.

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#Changan