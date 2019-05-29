"Челси" обыграл "Арсенал" в финале Лиги Европы

Лондонский "Челси" во второй раз стал обладателем Лиги Европы. В финальном матче в Баку "синие" разгромили соседей из "Арсенала" со счетом 4:1.

Перед встречей многие специалисты отдавали небольшое предпочтение "Челси". И неспроста: у этого клуба намного больше опыта побед, чем у "канониров". Не далее как в 2013 году "синие" выигрывали Лигу Европы. Как и сейчас, лидером команды был Эден Азар.

Накануне вчерашней игры бельгиец отметил, что хотел бы красиво попрощаться с "Челси", за который он выступает с 2012 года. И у него это, надо отметить, получилось. После такого финала и победы Азар может спокойно переходить в мадридский "Реал" и уже там добиваться успехов.

Первый тайм матча в Баку оставил тягостное впечатление. Команды не особо спешили и создали минимум опасных моментов. Запомнились разве что удары Гранита Джаки и Эмерсона. Но в обоих случаях игрокам не хватило точности.

Ударный старт второй половины в исполнении "Челси" в итоге предопределил судьбу встречи. Счет на 49-й минуте открыл Оливье Жиру, выступавший ранее за "Арсенал". Ну а голы Педро и Азара с пенальти утроили преимущество "синих". "Канониры" ненадолго вернули интригу благодаря голу Алекса Ивоби, но все тот же Азар оформил дубль и установил окончательный счет.

"Челси" триумфально завершил сезон, а "Арсенал" в третий раз подряд остался без Лиги чемпионов.