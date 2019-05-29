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29.05.2019 08:45
Рубрика: Спорт

Онлайн-трансляция финала Лиги Европы "Челси" - "Арсенал"

Текст: Никита Лашкул

Впервые команды из одного города сойдутся в финале второго по значимости европейского клубного турнира. Трофей Лиги Европы разыграют между собой лондонские клубы "Челси" и "Арсенал". Матч состоится на олимпийском стадионе Баку.

Путь к этой игре у соперников был примерно одинаковый с точки зрения сложности. "Арсенал" легко выиграл свою группу, при этом ни разу не пропустил. В плей-офф "канониры" проиграли дважды - на выездах к БАТЭ и "Ренну", однако эти относительные неудачи компенсировались домашними разгромами. В мтчах с серьезными соперниками наподобие "Наполи" и "Валенсии" лондонцы выглядели предельно собранно, не оставив конкурентам никаких шансов. С самого старта участия в Лиге Европы было понятно, что "Арсенал" является одним из главным претендентов на финал.

Фото: REUTERS/Jon Nazca
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"Челси" так же уверенно громил своих оппонентов вплоть до полуфинальной стадии, где попал на немецкий "Айнтрахт". Обе игры завершились со счетом 1:1, пришлось бить пенальти. Не без труда англичанам обыграть немцев, обеспечив принципиальное соперничество в решающем матче.

Рубка в финале предстоит знатная. Победа в Лиге Европы дает право на участие в групповом турнире Лиге чемпионов на следующий год. Так как "Арсенал" в чемпионате занял лишь пятое место, Лига чемпионов ему светит только в случае сегодняшней победы. Тренер "Арсенала" Унаи Эмери трижды выигрывал Лигу Европы, это один из его любимых турниров, так что тут у его команды есть небольшое преимущество.

Для "Челси" и его главного тренера Маурицио Сарри матч с "Арсеналом" - последний шанс завоевать хоть какой-то трофей в этом сезоне. Кубок английской лиги и Кубок Англии достались "Манчестер Сити", причем в финале Кубка английской лиги "Сити" был сильнее именно "Челси". Игра запомнилась скандалом с вратарем лондонцев Кепой Аррисабалагой, которого должны были заменить перед серией пенальти, но он отказался. Подставил и себя, и команду, и тренера. Ни одного удара Кепа не взял, "Челси" остался без кубка. Вратаря, кажется, простили. Сегодня придется исправляться.

Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по московскому времени. Следите за нашей онлайн-трансляцией!

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