Впервые команды из одного города сойдутся в финале второго по значимости европейского клубного турнира. Трофей Лиги Европы разыграют между собой лондонские клубы "Челси" и "Арсенал". Матч состоится на олимпийском стадионе Баку.

Путь к этой игре у соперников был примерно одинаковый с точки зрения сложности. "Арсенал" легко выиграл свою группу, при этом ни разу не пропустил. В плей-офф "канониры" проиграли дважды - на выездах к БАТЭ и "Ренну", однако эти относительные неудачи компенсировались домашними разгромами. В мтчах с серьезными соперниками наподобие "Наполи" и "Валенсии" лондонцы выглядели предельно собранно, не оставив конкурентам никаких шансов. С самого старта участия в Лиге Европы было понятно, что "Арсенал" является одним из главным претендентов на финал.

"Челси" так же уверенно громил своих оппонентов вплоть до полуфинальной стадии, где попал на немецкий "Айнтрахт". Обе игры завершились со счетом 1:1, пришлось бить пенальти. Не без труда англичанам обыграть немцев, обеспечив принципиальное соперничество в решающем матче.

Рубка в финале предстоит знатная. Победа в Лиге Европы дает право на участие в групповом турнире Лиге чемпионов на следующий год. Так как "Арсенал" в чемпионате занял лишь пятое место, Лига чемпионов ему светит только в случае сегодняшней победы. Тренер "Арсенала" Унаи Эмери трижды выигрывал Лигу Европы, это один из его любимых турниров, так что тут у его команды есть небольшое преимущество.

Для "Челси" и его главного тренера Маурицио Сарри матч с "Арсеналом" - последний шанс завоевать хоть какой-то трофей в этом сезоне. Кубок английской лиги и Кубок Англии достались "Манчестер Сити", причем в финале Кубка английской лиги "Сити" был сильнее именно "Челси". Игра запомнилась скандалом с вратарем лондонцев Кепой Аррисабалагой, которого должны были заменить перед серией пенальти, но он отказался. Подставил и себя, и команду, и тренера. Ни одного удара Кепа не взял, "Челси" остался без кубка. Вратаря, кажется, простили. Сегодня придется исправляться.

Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по московскому времени. Следите за нашей онлайн-трансляцией!