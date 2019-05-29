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29.05.2019 16:27
Рубрика: Спорт

Экс-полузащитник "Зенита" Игорь Денисов завершил карьеру

Текст: Артур Нанян

Бывший полузащитник сборной России и "Зенита" Игорь Денисов принял решение завершить карьеру, сообщает "Спорт-Экспресс" со ссылкой на компанию, которая представляет интересы спортсмена. Последней командой Денисова стал московский "Локомотив".

Фото: Владимир Песня/РИА Новости Фото: Владимир Песня/РИА Новости
Фото: Владимир Песня/РИА Новости

Еще накануне в СМИ просочилась информация, что Денисов собирается уйти из футбола. В начале недели он по обоюдному согласию сторон расторг контракт с "железнодорожниками", с которыми он дважды выиграл Кубок страны и один раз чемпионат России. Несмотря на солидный возраст, у 35-летнего игрока были различные варианты продолжения карьеры. По некоторым данным, его приглашали в "Сочи", но Игорь завершил карьеру.

Фото: Владимир Астапкович/РИА Новости
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Денисов был одним из лучших и одновременно скандальных футболистов России в последние годы. Все началось с конфликта с руководством "Зенита" после перехода Халка и Акселя Витселя, когда Игорь был недоволен тем, что дорогостоящие легионеры зарабатывают значительно больше его и остальных одноклубников. Затем была ссора с Самюэлем Это'О в "Анжи", со Станиславом Черчесовым в столичном "Динамо". Да и в "Локомотиве" не обошлось без неурядиц: с начала апреля Денисов не появлялся на поле и пропустил ряд тренировок.

При этом, по словам главного тренера "красно-зеленых" Юрия Семина, ему не в чем упрекнуть футболиста. Специалист считает его одним из самых больших профессионалов, с кем ему приходилось работать.

За всю карьеру Денисов завоевал 11 трофеев. Большинство из них - с "Зенитом", где он трижды становился чемпионом страны, дважды - обладателем Суперкубка России, по разу - Кубка страны, Кубка и Суперкубка УЕФА. В составе нашей сборной Игорь дебютировал в 2008 году. Провел за национальную команду 54 матча, был участником чемпионата Европы-2012 и чемпионата мира-2014.

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