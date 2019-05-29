Эксперт: США и ЕС наращивают усилия по дальнейшему "освоению" Балкан

Эксперты заговорили о возможности разрастания очередного витка межэтнического конфликта между православными сербами и мусульманами (бошняки и албанцы) региона. Причинами для этого послужили спецоперация косовской полиции, задержавшей накануне на севере Косово 13 сербов и одного россиянина - сотрудника ООН, а также требования бошняцкого национального совета по скорейшему решению статуса сербского региона Санджак.

На этом фоне президент Сербии Александр Вучич заявил о потере фактического контроля со стороны Белграда над территорией Косово, призвав население признать этот горький факт, и дальше двигаться в сторону интеграции в Евросоюз, продолжая под эгидой Брюсселя диалог с Приштиной. "Я решил не продолжать самообман. Нет власти Сербии в Косово и Метохии (КиМ), и мы должны прекратить лгать нашей общественности", - заявил Александр Вучич парламенту, не обозначив, однако, дальнейшие шаги Белграда и оставив вопрос: "Должно ли последовать за этим официальное признание сербами независимости самопровозглашенной республики?"

Сербская Православная Церковь против

Напомним, что 13 мая сербский лидер встретился с членами Архиерейского Собора Сербской Православной Церкви (СПЦ), пытаясь добиться от высшего духовенства поддержки. Тогда владыки вновь открыто заявили о своей единогласной и недвусмысленной позиции, озвученной также на прошлогодних заседаниях Собора в мае и ноябре: "Косово и Метохия представляет составную часть суверенной территории Республики Сербии и таковым определяется в Конституции Сербии и Резолюции 1244 Совета Безопасности ООН. Суверенитет и территориальная целостность Сербии, включая Косово и Метохию, невзирая на незаконно провозглашенное так называемое косовское государство, признает подавляющее большинство человечества, включая Россию и Китай, и пять стран Европейского союза, ОБСЕ, ЮНЕСКО и другие важные международные организации. Поэтому для Священного Архиерейского Собора нашей Церкви неприемлемо какое бы то ни было изменение статуса Косово и Метохии, которое ведет или к признанию Косово как независимого государства или к какому бы то ни было варианту территориального разделения, без которого невозможно разграничение. Такие решения неизбежно бы привели к выселению большей части оставшегося сербского народа, проживающего в Косово и Метохии в областях с доминирующим албанским населением, и к неизмеримому ущербу для нашего духовного и культурного достояния".

Эмир Кустурица: это наше наследие

Знаменитый сербский режиссер Эмир Кустурица особо выделил то, что Косово - это духовное и материальное наследие Сербии, и это самый большой грабеж нашего времени. По его мнению, "процесс уступок был запущен раньше, едва ли не сразу после ухода Милошевича. Вучич лишь ускорил его. Причем участвуют в нем разные силы, включая ЕС, НАТО, спецслужбы западных стран".

Геополитические угрозы

Между тем экс-глава МИД Союзной Республики Югославии (СРЮ) в 1998-2000 годах Живадин Йованович считает, что признание Косово автоматически повлекло бы за собой амнистию тех, кто ответственен за варварскую агрессию НАТО в отношении СРЮ в 1999 году, а также открыло бы новые возможности для геополитической экспансии альянса на восток в сторону российских границ.

"Здесь нет "действий Приштины", - цитирует слова политика портал "Balkanist.ru". - Все это - действия Запада, или центров силы - так называемых агентов США, которые реализуют политику экспансии и господства. Ни заявление лидера Тираны о национальном объединении всех албанцев, ни заявления лидеров бывшей террористической организации - Армии освобождения Косово - о том, что они доберутся до Ниша, ни заявления албанцев-муниципальных лидеров с юга Сербии о том, что они будут добиваться "присоединения к Косово" - ничего из этого не становится публичным без отмашки с Запада. Все это преследует одну цель - заставить Сербию признать захват Косово и Метохии и появление новых границ на Балканах, несмотря на то, что это противоречит Уставу ООН, Хельсинкскому Заключительному акту, Резолюции СБ ООН 1244 и международным договорам. Речь идет о попытке избавиться от Сербии, чего у них не вышло ни в Рамбуйе, ни позднее. Каждый день становится все более очевидным, что нагнетание конфликтного потенциала указывает на то, что Запад угрожает новым пожаром на Балканах. Эта игра становится еще опаснее от того, что они не понимают, что текущие условия в Европе и современном мире принципиально отличаются от тех, что были 20 или 30 лет назад. Сегодня было бы намного сложнее локализовать новый кризис. Все это бросает серьезные вызовы Сербии, сербской политике и дипломатии. Вместо того, чтобы пересматривать значение резолюции 1244 СБ ООН, необходимо еще раз утвердить ее значение как основополагающего документа".

Мнение эксперта

Уже очевидно, что США, НАТО и ЕС наращивают усилия по дальнейшему "освоению" Балкан, требуя от руководства этих стран сделать выбор: или с Москвой, или с Вашингтоном и Брюсселем. В этой связи корреспондент "Российской газеты" побеседовал с авторитетным боснийским экспертом в области безопасности Джевадом Галияшевичем, обсудив с ним перспективы развития ситуации в регионе:

- Боюсь, что Запад уже не стремится к договорам, а - к капитуляции Сербии, а Косово видится там, как составная часть "Великой Албании". Косовские политики тесно связаны с криминалом, крайне радикальны и националистичны, что не позволяет рассчитывать на достижение каких-либо компромиссов и, соответственно, договоренностей. Для них Косово - это лишь первый шаг на пути к созданию "Великой Албании", за ним последуют другие: в Северной Македонии и Черногории. Запад боится сильной Сербии, не позволяя сербам то, что спокойно разрешает албанцам. Сейчас Запад насильно объединяет албанский этнический и политический фактор, и в то же время разбивает и фрагментирует сербское жизненное пространство".

Россия - это единственный друг Сербии, который всю свою политическую мощь и влияние использует для помощи Белграду и сербскому народу, делая это без выставления условий и требований. В этом контексте особое значение приобретает Республика Сербская (входит в состав Боснии и Герцеговины - прим. "РГ"), которая является единственной опорой Сербии в целом регионе. Другие же соседи Сербии колонизированы НАТО и недружественно ориентированы в отношении Белграда. С учетом этого, крайне важна поддержка России, а совместные шаги Сербии и Республики Сербской - это условие сохранения сербской государственности и сербского народа. Если бы не помощь со стороны России, то агрессивные акции западных стран были бы быть многочисленнее и агрессивнее.

Сербия сегодня - это государство мира, стабильности и развития, но для Запада это ничего не значит, там хотят ее видеть на коленях. Поэтому на сербского президента Александра Вучича возложена тяжелая историческая миссия - разрешить неразрешимое: Сербия хочет мира и договор, а албанцы - чужие территории и мир их не интересует. В сложившейся ситуации без России и ее поддержки Сербия оказалась бы совсем одна, Республика Сербская была бы ослаблена, а весь Балканский полуостров был бы брошен в огонь конфликта. Только вместе Белград и Баня-Лука при содействии Москвы смогут выйти историческими победителями из сложнейшей геополитической ситуации. При этом следует помнить, что любая возможность усиления могущества сербского народа на Балканах всерьез пугает коллективный Запад.