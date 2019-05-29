Эксперты назвали десятку самых проблемных подержанных машин

Британское издание What Car (ежемесячный журнал-каталог для тех, кто выбирает автомобиль) составило рейтинг наименее надежных подержанных транспортных средств на основе своей базы данных, а также опросов более 18 000 владельцев машин, реализованных на британском рынке, а затем эксплуатировавшихся от четырех до десяти лет в Соединенном Королевстве и Евросоюзе. В ходе интервью с владельцами эксперты выясняли, как часто ломались машины.

В результате автомобилем с самым низким рейтингом надежности (40.1%) был признан хетчбэк BMW 1 Series первого поколения (2004-2011 годы). Почти две трети владельцев, участвовавших в опросе, сообщили, что их автомобиль за время эксплуатации ломался как минимум один раз. Наиболее проблемными были названы аккумулятор и силовой агрегат, а затраты на ремонт у опрошенных достигали 1 500 британских фунтов.

Ford Kuga. Фото: Пресс-служба Ford.

На второй строчке "антирейтинга" оказался Ford Kuga первого поколения (рейтинг надежности 44,2%). Участники опроса сообщили о технических неполадках преселективной трансмиссии Powershift компании Getrag, а также системы полного привода и топливного насоса высокого давления дизельных силовых агрегатов.

Бронза в хит-параде наиболее часто ломающихся машин - у кроссовера Nissan Qashqai первого поколения (рейтинг надежности - 55,4%). Автовладельцы пожаловались на поломки сцепления, скрипы и "сверчки" в салоне (в особенности в районе передней панели и передних кресел), а также некачественную герметизацию салона, в связи с чем происходили протечки по краям ветрового стекла.

Vauxhall Astra. Фото: Пресс-служба Vauxhall.

На четвертом месте расположилось семейство Vauxhall Astra, которое в свое время реализовывалось в России как Opel Astra. Озвученные жалобы - сбои в электрооборудовании (в частности - отказ электростеклоподъемников и поломка мультимедиа), быстрый выход из строя упругих элементов подвески и топливного насоса.

В пятерке самых проблемных - опять-таки автомобиль Vauxhall/Opel Insignia (2008 - 2017 годов) с рейтингом надежности 58,3%. Проблемы этого семейства характеризуются как многочисленные, но не очень значительные. Упоминаются отказы электрики двигателя, отказы топливной системы и светотехники.

С шестого по десятое место в "антирейтинге" расположились Ford Focus (2004 - 2010, рейтинг надежности - 59%), Volkswagen Passat diesel (2005 - 2015, рейтинг надежности - 59,9%), Land Rover Discovery (2004 - 2017 рейтинг надежности - 60,4%), BMW 5 Series (2003 - 2010, рейтинг надежности - 60,8%) и Renault Clio (2005 - 2012 рейтинг надежности - 62.6%).