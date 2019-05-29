Ключевой этап эволюции связали со взрывами сверхновых

Американские ученые Адриан Меллот и Брайан Томас выдвинули теорию о том, что исчезновение лесов в Сахаре и последовавший за этим переход человека к прямохождению напрямую связаны со вспышкой одной или нескольких сверхновых звезд во Вселенной.

Известно, что переход от леса к саванне в северной Африке стал ключевым фактором эволюции двуногого гоминина. При этом раньше считалось, что опустынивание территории происходило в результате глобального, но относительно постепенного изменения климата. Уже доказано, что в тот период увеличилось число лесных пожаров (это видно по отложениях сажи и углерода), но до сегодняшнего дня их обычно объясняли глобальным потеплением.

В реальности даже одна вспышка сверхновой могла привести к накоплению зарядов свободных электронов в атмосфере, которые постоянно разряжались в виде молний. Лесные пожары в таком случае могли на какое-то время стать постоянным природным явлением, считают ученые. Тогда люди были бы вынуждены покинуть свое традиционное место обитания.

Впрочем, сами исследователи оговариваются, что пока это только теория, основанная на различных косвенных данных. И предстоит провести еще немало исследований, чтобы ее доказать.