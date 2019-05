Найдено недостающее звено эволюции возрастом 22 миллиона лет

Фото: Terry Spell / University of Nevada, Las Vegas

Международная исследовательская группа изучила окаменелые зубы возрастом 22 миллиона лет, найденные около озера Туркана на северо-западе Кении, и установила, что они принадлежат ранее неизвестному виду древних приматов.

Исследование опубликовано в журнале Proceedings of the National Academy of Sciences, а коротко о нем рассказывает Phys.org. Окаменелые останки помогли найти недостающее звено эволюции.

Они были обнаружены при изучении осадочных пород в Кении. Ранее были найдены кости древних приматов, возраст которых составлял 19 и 25 миллионов лет. Промежуток в шесть миллионов лет оставался для палеонтологов загадкой.

Новое исследование показало, что возраст выкопанных близ озера Туркана зубов составляет 22 миллиона лет. Ученые датировали останки при помощи изотопного анализа горных пород, в которых зубы были найдены.

Они принадлежали ранее неизвестному виду, относившемуся к антропоидной группе приматов. То есть это были человекообразные обезьяны. Новый вид получил название Alophia.

"Это открытие пополнило наши знания о самом раннем периоде эволюции обезьян, включая данные об изменении их рациона со временем, - говорит соавтор работы Терри Спелл. - Обезьяны появились в то время, когда Африка и Аравия были единым островным континентом".