Обнаружен крошечный родственник тираннозавра Рекса

Международная группа палеонтологов обнаружила окаменелые останки неизвестного ранее динозавра, который оказался родственником знаменитого Ти-Рекса (Tyrannosaurus rex).

Информация об открытии опубликована в журнале Nature Ecology & Evolution, а коротко ее дублирует официальный сайт Политехнического университета Виргинии (Virginia Tech).

Новый вид получил название Suskityrannus hazelae. Он оказался родственником крупного и свирепого тираннозавра Рекс, однако значительно уступает ему в размерах. Его длина составляла около 2,7 метра, высота до бедра - чуть менее одного метра.

Для сравнения, это животное было лишь немногим длиннее черепа взрослого тираннозавра. Примечательно, что окаменелые останки были обнаружены еще в 1998 году. Но только сейчас удалось идентифицировать неизвестное существо.

По мнению исследователей, Suskityrannus hazelae весил от 20 до 40 кг. Стандартный вес взрослого тираннозавра составлял примерно девять тонн. Однако рационы этих существ, вероятно, были одинаковыми.

Suskityrannus hazelae был плотоядным хищником и охотился на мелких животных. Также удалось определить, что на момент смерти динозавру было около трех лет. Сама же окаменелость датируется 92 миллионами лет.

"Это открытие дает нам представление об эволюции тираннозавров непосредственно перед тем, как они захватили планету, - говорит палеонтолог Стерлинг Несбитт, нашедший кости. - Он относился к так называемой динозаврической фауне. У этого животного череп и конечности были гораздо стройнее, чем у его более поздних и более крупных кузенов тираннозавров".