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03.05.2019 14:50
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

В Якутии обнаружены организмы возрастом полмиллиарда лет

Текст: Денис Передельский
Фото: Владимир Рогов / Институт нефтегазовой геологии и геофизики им. А.А. Трофимука СО РАН Фото: Владимир Рогов / Институт нефтегазовой геологии и геофизики им. А.А. Трофимука СО РАН
Фото: Владимир Рогов / Институт нефтегазовой геологии и геофизики им. А.А. Трофимука СО РАН

Ученые Института нефтегазовой геологии и геофизики им. А.А. Трофимука СО РАН при проведении комплексных исследований в Якутии на юго-западе от дельты реки Лены обнаружили ископаемые организмы, возраст которых оценивается примерно в 500 миллионов лет.

Как сообщил пресс-секретарь ИНГГ СО РАН Павел Красин, экспедиция была организована в прошлом полевом сезоне. Ее возглавил научный сотрудник лаборатории палеонтологии и стратиграфии докембрия Владимир Рогов. В группу входили палеонтологи, стратиграфы, геохимики, литологи и петрографы.

Фото: Каспийский НИИ рыбного хозяйства
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Они отбирали остатки древних организмов, изучали вулканические образования и проводили литолого-стратиграфические и геохимические исследования. Всего ученые прошли по реке Хорбусуонке около 60 километров.

По словам Владимира Рогова, там находятся уникальные докембрийские геологические разрезы, которые являются одними из ключевых разрезов венда Сибири. Исследованные породы сформировались более 500 миллионов лет назад - в период эдиакария и начала кембрия.

"В изучаемой нами хатыспытской свите обнаружено местонахождение ископаемых эдиакарских организмов с уникальной сохранностью мягких тканей, что представляет собой редкий случай фоссилизации эдиакарских мягкотелых организмов в карбонатных породах", - рассказал Владимир Рогов.

Образцы отправлены на анализ в лабораторию. По мнению Владимира Рогова, их изучение может привести к сенсационным результатам. Сообщается, что на границе венда и кембрия произошла замена менее продуктивных прокариотических первичных продуцентов на более эффективные эукариотические.

"Был запущен механизм биоперемешивания осадка роющими животными, появился зоопланктон и фитопланктон, и все это должно было отразиться на составе захороненного органического вещества, круговороте углерода и других элементов, окислительно-восстановительных обстановках, балансе и перераспределении осадка в бассейне", - следует из сообщения ИНГГ СО РАН.

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