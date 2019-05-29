Главой службы безопасности президента Украины стал экс-охранник Коломойского

Руководителем Службы безопасности президента Украины стал Максим Донец, который, по данным республиканских СМИ, долгое время был украинского олигарха Игоря Коломойского.

"Назначить Донца Максима Андреевича заместителем начальника управления - начальником Службы безопасности президента Украины Управления государственной охраны Украины", - цитирует ТАСС указ Владимира Зеленского, вступившего в должность президента Украины.

Ранее Зеленский назначил бывшего министра финансов Александра Данилюка секретарем Совета национальной безопасности и обороны страны, а руководителя своего предвыборного штаба и главу партии "Слуга народа" Ивана Баканова - первым заместителем главы Службы безопасности.