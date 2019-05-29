Избитый в Косове россиянин сообщил, что расследование ЧП начала ООН

"Расследование и должно показать, как действовали эти подразделения - и в отношении международных сотрудников, и в отношении местного населения", - рассказал он в интервью "Россия 1".

Краснощеков добавил, что, вероятно, собственное расследование проведет и полиция. Однако "у них будет отдельная точка зрения, несовпадающая с нашей", посетовал он.

Впрочем, сам дипломат не стал раскрывать деталей избиения, сославшись на то, что, по уставу международной организации, не может делать официальные заявления.

Между тем некоторыми подробностями поделился главврач больницы Косовской Митровицы Милан Иванович.

"Повреждения нанесены тупым предметом. В результате обследования мы узнали, что это был приклад длинноствольного огнестрельного оружия", - сообщил врач.

Он утверждает также, что "албанец, который имеет отношение к спецназу, бил Михаила Краснощекова головой об машину".

У Михаила Краснощекова три перелома, в том числе лицевой кости и верхней челюсти. В больницу он поступил в состоянии амнезии. Долечивать его будут в Военно-медицинской академии Белграда.

"Я на службе в Косове уже 20 лет, поэтому для меня это не является чем-то необычным", - констатировал Михаил Краснощеков.

Напомним, что инцидент произошел 28 мая, когда косовские полицейские вторглись в населенные преимущественно сербами муниципалитеты на севере края и арестовали россиянина, обладающего дипломатическим иммунитетом. После этого ему были нанесены телесные повреждения.