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29.05.2019 15:22
Рубрика: Легковые авто

Jaguar Land Rover проинформирует водителя нагревом руля

Текст: Борис Захаров
Фото: Пресс-служба Jaguar Land Rover. Фото: Пресс-служба Jaguar Land Rover.
Фото: Пресс-служба Jaguar Land Rover.

Компания Jaguar Land Rover разработала инновационное рулевое колесо, имеющее электронную связь с бортовой системой навигации и предупреждающее водителя о предстоящем маневре, задействуя систему подогрева и охлаждения обода руля.

Условно говоря, когда предстоит поворот направо, система активирует подогрев правого сектора рулевого колеса, налево - левого. Такие же сенсорные подсказки проинформируют водителя о необходимости снизить скорость или приготовиться к изменению ритма езды - например, к затору на дороге.

Фото: Пресс-служба Jaguar Land Rover.
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Уникальный руль-подсказчик - это результат сотрудничества специалистов британского автомобильного концерна с Университетом Глазго. Авторы проекта указывают, что такая технология будет особенно полезна в условиях плохой видимости (темное время суток, сильный дождь, туман и т.п.). Кроме того, такой алгоритм можно будет задействовать при автономном режиме вождения - нагрев и охлаждение руля проинформируют о том, активен или нет "автопилот".

Как уточняется в пресс-релизе Jaguar Land Rover, в отличие от современных систем подогрева рулевого колеса, ее информационный вариант будет иметь возможность резко поменять температуру на ободе в большую или меньшую сторону. Разница может составить порядка 6°С, и водитель немедленно ощутит такую тепловую подсказку.

Кроме того, исследования британской марки показали, что температурные подсказки логично задействовать, когда голосовое информирование по тем или иным причинам неприемлемо. В частности, такой алгоритм позволит не отвлекаться от дороги и уделить более пристальное внимание важной информации - например, предупреждениям о низком уровне топлива.

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