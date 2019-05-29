Jaguar Land Rover проинформирует водителя нагревом руля

Компания Jaguar Land Rover разработала инновационное рулевое колесо, имеющее электронную связь с бортовой системой навигации и предупреждающее водителя о предстоящем маневре, задействуя систему подогрева и охлаждения обода руля.

Условно говоря, когда предстоит поворот направо, система активирует подогрев правого сектора рулевого колеса, налево - левого. Такие же сенсорные подсказки проинформируют водителя о необходимости снизить скорость или приготовиться к изменению ритма езды - например, к затору на дороге.

Уникальный руль-подсказчик - это результат сотрудничества специалистов британского автомобильного концерна с Университетом Глазго. Авторы проекта указывают, что такая технология будет особенно полезна в условиях плохой видимости (темное время суток, сильный дождь, туман и т.п.). Кроме того, такой алгоритм можно будет задействовать при автономном режиме вождения - нагрев и охлаждение руля проинформируют о том, активен или нет "автопилот".

Как уточняется в пресс-релизе Jaguar Land Rover, в отличие от современных систем подогрева рулевого колеса, ее информационный вариант будет иметь возможность резко поменять температуру на ободе в большую или меньшую сторону. Разница может составить порядка 6°С, и водитель немедленно ощутит такую тепловую подсказку.

Кроме того, исследования британской марки показали, что температурные подсказки логично задействовать, когда голосовое информирование по тем или иным причинам неприемлемо. В частности, такой алгоритм позволит не отвлекаться от дороги и уделить более пристальное внимание важной информации - например, предупреждениям о низком уровне топлива.