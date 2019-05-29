Чтобы получить диагностическую карту, автовладельцам придется пригнать машину на пункт техосмотра. На такой эффект рассчитывают законодатели после принятия поправок в закон о техосмотре. 29 мая эти поправки одобрил Совет Федерации.

Когда закон вступит в силу, диагностическая карта будет формироваться сразу непосредственно в информационной системе ЕАИСТО в виде электронного документа. При этом технический эксперт должен будет заверить ее своей усиленной квалифицированной электронной подписью.

Операторы ТО будут передавать в базу фото автомобиля с указанием координат его места нахождения, даты и времени начала и окончания проведения ТО. Это заставит автовладельцев пригонять машину на техосмотр. Ведь к фотографии и способам установления места координат предъявляются строгие требования. Так что обойтись без визита будет крайне затруднительно.

Еще одна новация. Будет утверждена методика расчета пропускной способности пункта ТО. Таким образом, операторы не смогут торговать диагностическими картами. Ведь если их пропускная способность рассчитана на 10 машин, то на 11-ю они просто физически не смогут оформить эту карту. Дело в том, что сейчас некоторые особо выдающиеся пункты согласно данным ЕАИСТО выдавали диагностические карты раз в три минуты. Понятно, что это невозможно, ведь на осмотр легковой машины отводится 45 минут. После вступления в силу поправок таким операторам либо придется уйти с рынка, либо играть по правилам.

Впрочем, поправки в закон вступят только через год после его официального опубликования.