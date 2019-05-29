Коалиция атаковала позиции хуситов на севере Саны

Арабская коалиция во главе с Саудовской Аравией атаковала позиции сторонников йеменского мятежного движения "Ансар Аллах" (хуситы). Самолеты нанесли удары по авиационной базе, расположенной на севере Саны (столица страны). Целью атаки были арсеналы оружия и боеприпасов, сообщает ТАСС.

Напомним, в минувшее воскресенье силы ПВО Саудовской Аравии перехватили груженый взрывчаткой дрон хуситов. Беспилотник направлялся в сторону аэропорта в городе Джизан. Представитель коалиции Турки Аль-Малики пообещал жесткий ответ.