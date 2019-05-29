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29.05.2019 20:44
Рубрика: Власть

Косачев: Россия готова помочь Сербии в обеспечении безопасности в регионе

Текст: Галина Мисливская

Глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев не исключает, что Сербии вновь придется устранять последствия действий Запада в регионе, возможно, при содействии России.

Косово вышло из-под контроля западных кураторов и по собственной инициативе идет на обострение отношений с Сербией, констатировал сенатор в эфире телеканала "Вести ФМ".

Фото: Григорий Сысоев/РИА Новости
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Зачищать последствия ошибок Запада в очередной раз придется и властям Сербии, отметил он. "Но не исключаю, что во взаимодействии с властями РФ, если нам поступит соответствующее обращение", - добавил парламентарий.

Корень очередного обострения отношений между Косово и Сербией он видит в политике Запада по незаконному признанию отдельных территорий Югославии, которая привела к гражданской войне на территории республики. Продолжением этого процесса стал курс косовских властей на превращение этой части бывшей Югославии в моноэтническую территорию, которая потом может объединиться с Албанией.

"В силу поощрения изначально подобного сепаратизма сейчас и происходят подобные безобразные спецоперации в Косово против сербов", - заключил Косачев.

Власть Работа власти Внешняя политика Законодательная власть Совет Федерации Обострение ситуации в Косово
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