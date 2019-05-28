Эксперт прокомментировал обострение ситуации в Косово

Обстановка на границе Сербии и Косово заметно обострилась. На севере самопровозглашенной республики косовский спецназ задержал 13 сербских полицейских и российского сотрудника миссии ООН Михаила Краснощекова. Президент Александр Вучич заявил , что Белград теряет контроль над Косово. Ситуацию по просьбе "РГ" комментирует эксперт-балканист Олег Бондаренко.

Олег Владимирович, как вы расцениваете заявление президента Вучича по Косово?

Олег Бондаренко: Заявление президента Сербии Александра Вучича в парламенте относительно Косово является своего рода диагнозом ситуации в регионе и констатацией действительности. Белград на данный момент никак не влияет на обстановку в крае, с этим давно пора считаться. В четырех общинах на севере Косово прошла операция косовского спецназа. Пострадали сербские полицейские, а также российский сотрудник миссии ООН. Косовары устроили зачистку по национальному признаку. Это очень тревожный звонок. Попытка провести разграничение территориями между Сербией и Косово фактически потерпела провал. Теперь косовские власти требуют без каких-либо уступок присоединения трех албаноговорящих общин в Прешевской долине.

Может ли ситуация в регионе дойти до стадии вооруженного конфликта?

Олег Бондаренко: Президент Сербии пролил холодный душ на сербские элиты, которые не до конца понимают опасность возникновения вооруженного конфликта. Вполне возможно, ситуация резко эскалирует. Сербские войска переброшены к границам Косово. На мой взгляд, действия Приштины являются попыткой прощупать общественное мнение в Европе, границы дозволенного и слабости Сербии.