Кравчук объяснил причины вернуть Саакашвили гражданство

Президент Владимир Зеленский принял решение вернуть гражданство бывшему президенту Грузии и экс-губернатору Одесской области Михаилу Саакашвили по соображениям справедливости, считает бывший президент Украины Леонид Кравчук.

По словам Кравчука, для Зеленского "это вопрос справедливости и достоинства". Бывший президент Петр Порошенко "дал и быстро отнял" гражданство у Саакашвили из-за "личных интересов и конъюнктурных соображений". В свою очередь, Саакашвили поблагодарил Зеленского за принятое решение. Он обещал вернуться на Украину 29 мая.

По оценкам экспертов, противники Петра Порошенко с возвращением Саакашвили получают серьезного союзника, для которого месть бывшему президенту станет вопросом личным и принципиальным. У экс-губернатора Одесской области осталось ядро последователей, которые ранее выступали за импичмент Порошенко, пишет портал strana.ua.