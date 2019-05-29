У блока отсутствует swig шаблон (наличие обязательно)
У блока отсутствует файл с данными (наличие не обязательно)

Microsoft придумала, как "пересадить" Android-пользователей на Edge

29.05.2019,  
17:35
Текст:  Богдан Бобров
Фото: Скриншот Google Play Фото: Скриншот Google Play
Фото: Скриншот Google Play

После очевидного провала своей мобильной операционной системы Windows Phone компания Microsoft вкладывает много сил в экспансию своего браузера Edge на территории конкурентов.

Так, недавно версия для Android недавно была обновлена до версии 42.0.22.3726. Об этом сообщает ресурс Mspoweruser.

Помимо общих улучшений в стабильности работы, в приложение добавлена функция "картинка в картинке". Теперь при воспроизведении видеоконтента его можно будет свернуть в плавающее окно, которое при необходимости отключается отдельно.

Данная опция доступна на устройствах под управлением Android Oreo и выше. Самостоятельно опробовать новую сборку можно, скачав ее из Google Play.

Не струсил. Один из ключевых партнеров возобновил партнерство с Huawei
Стало известно, что Windows 7 и XP уязвимы для серьезного взлома

Ранее сообщалось о крупном обновлении десктопного аналога браузера. Стоит отметить, что Microsoft делает большой акцент на взаимной интеграции мобильной и настольной версий.

Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News
интернет
Фото: YouTube
Стало известно, когда новые Redmi K20 от Xiaomi придут в Россию 17:52
"Яндекс" выпустил умный дом и кое-что еще 23.05.2019
Обрушились серверы Youtube и Facebook - пользователи жалуются на сбои 23.05.2019
технологии
Фото: Apple
Apple внезапно выпустила новый iPod Touch 12:18
Чем "Яндекс.Деньги" будут полезны путешественнику 23.05.2019
Павел Дуров раскритиковал WhatsApp из-за проблем с безопасностью 16.05.2019
Microsoft
Фото: Xiaomi
Не только смартфоны. Xiaomi выпустила недорогой ноутбук RedmiBook 14 28.05.2019
Huawei могут отключить от Windows 22.05.2019
Обновления Windows 10 ломают компьютеры 21.05.2019