Microsoft придумала, как "пересадить" Android-пользователей на Edge

После очевидного провала своей мобильной операционной системы Windows Phone компания Microsoft вкладывает много сил в экспансию своего браузера Edge на территории конкурентов.

Так, недавно версия для Android недавно была обновлена до версии 42.0.22.3726. Об этом сообщает ресурс Mspoweruser.

Помимо общих улучшений в стабильности работы, в приложение добавлена функция "картинка в картинке". Теперь при воспроизведении видеоконтента его можно будет свернуть в плавающее окно, которое при необходимости отключается отдельно.

Данная опция доступна на устройствах под управлением Android Oreo и выше. Самостоятельно опробовать новую сборку можно, скачав ее из Google Play.

Ранее сообщалось о крупном обновлении десктопного аналога браузера. Стоит отметить, что Microsoft делает большой акцент на взаимной интеграции мобильной и настольной версий.