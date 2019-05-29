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29.05.2019 18:45
Рубрика: Экономика

Минфин продал облигации федерального займа почти на 45,5 млрд рублей

Текст: Роман Маркелов

Министерство финансов РФ на двух недельных аукционах 29 мая продало облигации федерального займа (ОФЗ) почти на 45,5 миллиарда рублей. Об этом сообщается на официальном сайте ведомства.

Министерство размещало самые "короткие" и самые "длинные" ОФЗ. Общий объем продаж стал минимальным за последние недели.

На первом аукционе Минфин предлагал инвесторам выпуск ОФЗ с погашением в июле 2022 года. При объеме спроса 70,632 миллиарда рублей министерство продало облигации на 17,59 миллиарда рублей. Средневзвешенная доходность выпуска составила 7,65% годовых.

Фото: istock
Минфин приблизился к рекорду по продажам ОФЗ

На втором аукционе ведомство размещало выпуск ОФЗ с погашением в мае 2034 года. Спрос на него составил 37,809 миллиарда рублей, проданы были бумаги на 27,892 миллиарда рублей. Средневзвешенная доходность выпуска - 8,19% годовых.

Общий объем размещения ОФЗ на двух недельных аукционах 29 мая составил 45,482 миллиарда рублей. На аукционах 22 мая Минфин продал госдолга почти на 96,3 миллиарда рублей. Неделей ранее объем продаж ОФЗ составил почти 135 миллиардов рублей. Именно тогда Минфин досрочно выполнил план по заимствованиям на второй квартал, составлявший 600 миллиардов рублей.

Впоследствии глава долгового департамента Минфина Константин Вышковский заявил, что во втором полугодии ведомство может снизить предложение облигаций федерального займа. Одновременно он допустил возвращение к механизму лимитов предложения ОФЗ на недельных аукционах, от которого Минфин отказался в феврале.

Экономика Финансы Правительство Минфин
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