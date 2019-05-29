Минтруд: Предложений ввести "отцовский капитал" не поступало

В Минтруд России не поступали предложения ввести "отцовский капитал". Об этом сообщили "РГ" в пресс-службе ведомства.

Ранее газета "Известия" сообщила, что комиссия Общественной палаты по поддержке семьи, материнства и детства предложила выдавать "отцовский капитал", если в семье родился третий ребенок, и родители состоят в зарегистрированном браке. Однако в Минтруде отметили, что данная тема не обсуждается, поскольку предложений на этот счет не поступало.

Напомним, материнский капитал выдается в России с 2007 года. Он составляет 453 тысячи рублей и выдается семье после рождения второго ребенка.