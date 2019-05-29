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29.05.2019 11:43
Рубрика: Экономика

Минтруд: Предложений ввести "отцовский капитал" не поступало

Текст: Марина Гусенко

В Минтруд России не поступали предложения ввести "отцовский капитал". Об этом сообщили "РГ" в пресс-службе ведомства.

Фото: Руслан Кривобок / РИА Новости
Маткапитал предложили разрешить тратить на строительство дачи

Ранее газета "Известия" сообщила, что комиссия Общественной палаты по поддержке семьи, материнства и детства предложила выдавать "отцовский капитал", если в семье родился третий ребенок, и родители состоят в зарегистрированном браке. Однако в Минтруде отметили, что данная тема не обсуждается, поскольку предложений на этот счет не поступало.

Напомним, материнский капитал выдается в России с 2007 года. Он составляет 453 тысячи рублей и выдается семье после рождения второго ребенка.

Экономика Пенсии и пособия Общество Семья и дети Правительство Минтруд Материнский капитал
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