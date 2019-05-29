Нил Ушаков: Коалиция сумеет успешно управлять Ригой

Коалиция партий бывшего мэра латвийской столицы "Согласие" и Андриса Америкса "Честь служить Риге"" (ЧСР), лидеры которых избраны в минувшую субботу в новый состав Европарламента, и в дальнейшем сумеет управлять мегаполисом и реализовать данные горожанам обещания. Убеждение в этом публично высказал накануне Нил Ушаков, пояснив, что желание ЧСР видеть в кресле мэра члена своей партии, о чем уже сообщили все новостные источники в Латвии, не стоит интерпретировать как ультиматум.

"Мы на выборах стартовали как одна команда и были вместе и сейчас, на выборах Европарламента. В этой команде мы сделаем лучший выбор - неважно, будет ли кандидат в мэры из ЧСР или "Согласия", - успокоил своих избирателей Ушаков. Лидер партии дал пнять, что, несмотря на то, что мандат во французский Страсбург практически уже получен, он все равно будет включаться в работу Рижской думы, потому что большинство депутатов самоуправления состоит из членов "Согласия", а сам Ушаков по-прежнему является председателем партии.

Неожиданные вопросы и комментарии наблюдателей за ситуацией вокруг пустующего кресла градоначальника возникли после того, как на эту должность, по информации LETA, союзники по коалиции предложили выдвинуть депутата думы Дайниса Турлайса - руководителя комитета по безопасности, порядка и предотвращения коррупции. Более того, в ЧСР даже успели заявить, что будут отстаивать только своего кандидата.

Кстати, 68-летний Турлайс, бывший слушатель Академии генерального штаба в Москве, в далеком 1991 году был назначен первым командующим Сил обороны Латвии, а спустя три года подал в отставку, сменив погоны полковника на партикулярное платье политического активиста.

Но если "Согласие" и ЧСР не договорятся об едином кандидате в мэры, уточняют информационные порталы, его обязанности продолжит выполнять депутат ЧСР Олег Буров. И еще один штрих. Согласно закону "О самоуправлениях", если РД в течение двух месяцев не избирает нового председателя, парламент имеет право ее распустить.