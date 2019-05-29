Нил Ушаков: Коалиция сумеет успешно управлять Ригой

Новости

На Кубани проверят жалобу мировых автоконцернов о мошенничестве 12:43
Памфилова призвала регионы снизить муниципальный фильтр на выборах 12:40
Литва потребовала разъяснений из-за ошибки организаторов "Евровидения" 12:40
Матвиенко призвала уйти в отставку чиновника, напавшего на журналиста 12:36
Кравчук объяснил причины вернуть Саакашвили гражданство 12:32
Сергей Левкин: Капитализация квартир участников реновации вырастет на треть 12:29
Совфед одобрил закон о 22-й кнопке для муниципальных каналов 12:27
Первого зампреда правительства Коми уволили за утрату доверия 12:20
В Москве приставы насчитали 240 "алиментщиков-миллионеров" 12:17
В "ЕР" выступили против повышения штрафов за повторное нарушение ПДД 12:16
Между Disney и McDonald's: Toyota стала самым ценным автобрендом мира 12:11
Мезенцев назвал свою главную задачу на посту посла России в Беларуси 12:10
Курс доллара превысил 65 рублей 12:04
В Крыму в опрокинувшейся на горе машине погиб ребенок 12:04
Кубанский доктор назвал 10 правил безопасного детского отдыха летом 12:03
Источник: Константин Богомолов станет худруком Театра на Малой Бронной 11:50
Москвичам посоветовали не есть мясо в жару 11:46
Минтруд: Предложений ввести "отцовский капитал" не поступало 11:43
В Дагестане сбившую четырех человек автомобилистку закидали камнями 11:42
Под Курском грибник нашел тонну боеприпасов 11:39
Под Новосибирском ликвидировали палаточный лагерь нелегалов 11:38
Павел Лунгин рассказал о своем состоянии после реанимации 11:37
В зоопарке Ростова появился живой символ Бутана 11:31
В Татарстане медкарточки пациентов выбросили на свалку 11:26
В Мурманской области разрешат любительский лов камчатского краба 11:22
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Что значит быть писателем или поэтом в наши дни
Что значит быть писателем или поэтом в наши дни
В "РГ" состоится презентация книги Валерия Выжутовича "Между тем"
В "РГ" состоится презентация книги Валерия Выжутовича "Между тем"
Росреестр объяснил, как себя вести, если сосед поставил забор на вашем участке
Росреестр объяснил, как себя вести, если сосед поставил забор на вашем участке
29.05.2019 11:47
Рубрика: В мире

Нил Ушаков: Коалиция сумеет успешно управлять Ригой

Текст: Юрий Сизов

Коалиция партий бывшего мэра латвийской столицы "Согласие" и  Андриса Америкса "Честь служить Риге"" (ЧСР), лидеры которых избраны в минувшую субботу в новый состав Европарламента,  и в дальнейшем сумеет управлять мегаполисом и реализовать данные горожанам обещания. Убеждение в этом публично высказал накануне Нил Ушаков, пояснив, что желание ЧСР видеть в кресле мэра члена своей партии, о чем уже сообщили все новостные источники в Латвии, не стоит интерпретировать как ультиматум.

Фото: wikimedia.org Фото: wikimedia.org
Фото: wikimedia.org

"Мы на выборах стартовали как одна команда и были вместе и сейчас, на выборах Европарламента. В этой команде мы сделаем лучший выбор - неважно, будет ли кандидат в мэры из ЧСР или "Согласия", - успокоил своих избирателей Ушаков. Лидер партии дал пнять, что, несмотря на то, что мандат во французский Страсбург практически уже получен, он все равно будет включаться в работу Рижской думы, потому что большинство депутатов самоуправления состоит из членов "Согласия", а сам Ушаков по-прежнему является председателем партии.

Фото: Александр Натрускин / РИА Новости
Лидер Русского союза Латвии вновь получила европейский мандат

Неожиданные вопросы и комментарии наблюдателей за ситуацией вокруг пустующего кресла градоначальника возникли после того, как на эту должность, по информации LETA, союзники по коалиции предложили выдвинуть депутата думы Дайниса Турлайса - руководителя комитета по безопасности, порядка и предотвращения коррупции. Более того, в ЧСР даже успели заявить, что будут отстаивать только своего кандидата.

Кстати, 68-летний Турлайс, бывший слушатель Академии генерального штаба в Москве, в далеком 1991 году был назначен первым командующим Сил обороны Латвии, а спустя три года подал в отставку, сменив погоны полковника на партикулярное платье политического активиста.

Но если "Согласие" и ЧСР не договорятся об едином кандидате в мэры, уточняют информационные порталы, его обязанности продолжит выполнять депутат ЧСР Олег Буров. И еще один штрих. Согласно закону "О самоуправлениях", если РД в течение двух месяцев не избирает нового председателя, парламент имеет право ее распустить.

В мире Европа Латвия
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Минтруд: Предложений ввести "отцовский капитал" не поступало
Украинский и российский политологи поссорились в эфире "России 1"
США утратили лидерство в рейтинге конкурентоспособности стран
Меркель останется на посту канцлера до 2021 года
Матвиенко: Совфед не вернется к практике утверждения сенаторов