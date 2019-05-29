Появятся ли на платных трассах частные спасатели

Глава МЧС Евгений Зиничев предложил обязать владельцев платных скоростных автотрасс помогать пострадавшим в ДТП. Министр признал, что сейчас у ведомства имеются определенные сложности по реагированию на происшествия, которые происходят на скоростных платных участках дорог.

Инициатива министра пока не вылилась в какие-либо конкретные законопроекты. Евгений Зиничев на днях на форуме прокуратуры в Нижнем Новгороде лишь озвучил, что называется мысли вслух.

"Принимая во внимание темпы развития платных автомобильных дорог, МЧС России предлагает рассмотреть ряд инициатив, направленных на повышение эффективности реагирования на происшествия.

Предлагается за владельцами и концессионерами платных автодорог закрепить обязанность по ликвидации последствий происшествий и оказанию помощи пострадавшим. Предлагается также рассмотреть механизм создания подразделений Федеральной противопожарной службы для прикрытия платных дорог", - заявил Евгений Зиничев.

Идея главы МЧС проста и на первый взгляд весьма логична: решить проблемы за счет собственников автотрасс. Они получают за эксплуатацию деньги, пусть и отвечают за безопасность, ликвидируют последствия ДТП на своих трассах. Это, как минимум, могло бы ускорить оказание помощи.

Сейчас время прибытия подразделений МЧС на ликвидацию происшествий на некоторых участках платных трасс составляет 1,5 - 2 часа. А для авиации МЧС отсутствуют посадочные площадки. Причем, как сказал министр, из-за мачт освещения не получится посадить на дорогу даже небольшой вертолет.

Однако предложения Евгения Зиничева пока не нашли отклика в предпринимательской среде. А среди дорожников вызвали даже некоторое удивление.

Как пояснили корреспонденту "РГ" в Росавтодоре, еще в 2013 году создана служба аварийных комиссаров и на всех платных участках их мобильные экипажи патрулируют дороги круглосуточно. На ряде участков есть свои ситуационные центры, где дежурный следит за ситуацией на дороге при помощи камер на трассе и координирует действия экипажей.

"Комиссары могут оказать помощь при любых нештатных дорожных ситуациях: обозначить место вынужденной остановки автомобиля, прикрыв его для безопасности патрульным автомобилем с проблесковым маячком, поставить запасное колесо, оказать помощь и вызвать "скорую", - сообщили в Росавтодоре.

Для вызова экипажа аварийных комиссаров достаточно набрать короткий номер - 2011. При этом помощь комиссаров бесплатна. Пока. Но если собственников трасс обяжут создавать собственные спасательные и пожарные подразделения, которых у них, конечно, нет, то эта услуга может лечь дополнительным бременем на автолюбителей. Новые расходы скорее всего включат в стоимость проезда.