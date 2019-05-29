Появились подробности сюжета третьего сезона "Очень странных дел"

Актер Дэвид Харбор, сыгравший шерифа Хоппера в немедленно ставшем культом ретро-сериале "Очень странные дела", поделился некоторыми подробностями по сюжету третьего сезона шоу. Релиз которого анонсирован Netflix на 4 июля.

Как пишет Газета.ru, ссылаясь на зарубежные источники, по словам Харбора, часть сезона сосредоточится на взаимоотношениях шерифа и Оди ("Одиннадцатой") в исполнении юной актрисы Милли Бобби Браун.

При этом "шериф" пообещал "неожиданные сюжетные повороты и трогательные моменты". Подчеркнув, что Хоппер "больше всего волнуется из-за того, что Оди становится подростком".

"Одиннадцатая" взрослеет, и, я думаю, Хоппера это ужасно тревожит. Ему не нравится, что его маленькая дочь тусуется с мальчишками. Так что сезон начинается с его переживаний - дочь становится подростком и для Хоппера это страшнее, чем Демогоргон", - приводит Deadline реплики актера, сказанные в минувшие выходные на MCM Comic-Con.

"Восьмой эпизод третьего сезона - самый волнующий из всех, что мы сняли", - посулил "шериф" в заключении.

Трейлер можно увидеть здесь.