14-летнюю звезду "Очень странных дел" затравили за "гомофобию"

Юную, но уже финансово и творчески весомую, актрису Милли Бобби Браун, известную ролью Оди в многосерийном ретро-хорроре "Очень странные дела", беда подстерегла там, где не ждали.

Как пишет Variety, Милли буквально затравили в социальных сетях "на почве гомофобии". До такой степени, что актриса была вынуждена удалить свой аккаунт в Twitter.

Как пояснено, в какой-то момент Сеть заполонили мемы с участием Браун, в которых она предстает яростной противницей "ЛГБТ-сообщества". Хотя актриса заявляла, что таковой не является.

При этом до конца предыстория ситуации не совсем понятна. Предполагается, что изначально это была какая-то узкоспециальная шутка "для своих", вышедшая за пределы соответствующего коммюнити.

Как бы там ни было, колесо катится - в Сети запущен флэшмоб по хэштегу #TakeDownMillieBobbieBrown - "Избавимся от Милли Бобби Браун", в рамках которого юзеры сочиняют и постят про бедолагу разного рода гадости.

Буквально неделю назад "тролли" затравили 29-летнюю американскую актрису Келли Мари Трэн, сыгравшую техника Сопротивления Роуз Тико в новых "Звездных войнах". А перед этим жертвой травли стала еще одна актриса из Star Wars - 26-летняя британка Дейзи Ридли.