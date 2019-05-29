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29.05.2019 17:04
Рубрика: Легковые авто

Появилось фото обновленного Renault Duster для России

Текст: Евгений Костин

Обновлённый Renault Duster в России представлен без крупных изменений с 2015 года и заждался рестайлинга. Издание Autos Segredos опубликовало фото прототипа рестайлинговой версии бюджетного кроссовера, которая выйдет на рынок в 2020 году и будет, скорее всего, позиционироваться как вторая генерация.

Несмотря на то, что тестовый автомобиль был сфотографирован только сзади, есть детали, позволяющие с большой вероятностью определить, каким будет обновлённый Duster: это квадратные фонари с крестообразным рисунком и крышка багажника. Duster с аналогичным дизайном этих элементов продаётся в ОАЭ и Южной Африке. Модель в спецификации для этих регионов имеет также кардинально другой передок, приближенный по стилистике к последней версии дизайнерской философии бренда.

Фото: www.automoto.com
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Тестовый прототип был сфотографирован в Бразилии, где сейчас продаётся такой же Renault Duster, как и в России. Именно поэтому можно надеяться, что кроссовер с новой внешностью доберётся до нашего рынка.

По информации издания, опубликовавшего снимки, выпуск обновлённого Renault Duster начнётся во втором или третьем квартале 2020 года. Эти сроки укладываются в сценарий, озвученный "РГ" ранее. Напомним, сейчас в России продаётся первое поколение Duster, второе доберётся в лучшем случае в четвёртом квартале 2020-го и продлит неплохо продаваемой модели жизнь до появления третьей генерации, которая может выйти в 2023 году.

Renault Duster в России можно купить начиная от 714 000 рублей. Кроссовер предлагается с бензиновыми двигателями мощностью 114 и 143 л.с., а также со 109-сильным дизелем, который доступен только на версиях 4х4.

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