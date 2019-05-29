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29.05.2019 20:40
Рубрика: В мире

Посольство РФ назвало бандитизмом планы Косова снять иммунитет с дипломата

Текст: Юрий Когалов
Намерение Приштины добиться снятия дипломатической неприкосновенности с сотрудника миссии ООН Михаила Краснощекова является "бандитской попыткой исказить картину случившегося" во вторник на севере Косова. Об этом заявили в посольстве РФ в Белграде.

"Речь идет о наглом нападении на сотрудника миссии ООН, который находился при исполнении служебного задания", - подчеркнули в дипмиссии, добавив, что будут добиваться расследования происшествия и "привлечения к ответственности косовоалбанских беспредельщиков".

Дипломаты также выразили негодование тем, что власти самопровозглашенной республики препятствуют эвакуации пострадавшего. "Это находится за пределами человеческого понимания", - отметил посол Александр Чепурин.

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Между тем сербские СМИ сообщили, что российский дипломат пострадал из-за того, что говорил на сербском языке.

Как заявил заместитель министра иностранных дел России Сергей Вершинин, Москва ожидает от ООН "самых динамичных действий" в связи с задержанием в Косове российского сотрудника миротворческой миссии.

Напомним, понедельник президент Сербии Александр Вучич заявил, что готов приложить все силы для поиска компромиссного решения по вопросу Косова и Метохии, но только после того, как Приштина отменит 100-процентные пошлины на товары из центральной Сербии, введенные в ноябре 2018 года. При этом он отметил, что Белград не имеет никакой власти над Косовом, и нападение на сербов в Косове и Метохии - это вопрос нескольких дней. Слова Вучича оказались пророческими.

По мнению министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова, последние события в Косове были спровоцированы теми, кто хочет превратить Балканы в санитарный кордон перед Россией. По его словам, можно увидеть, как Сербию заставляют смириться с необходимостью признания независимости Косово, что позволит НАТО принять новых членов.

Эксперт прокомментировал обострение ситуации в Косово
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