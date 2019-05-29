Новости

В Саратовской области арестовали подростка, напавшего на школу 19:56
Российские космонавты повесили портрет Алексея Леонова на борту МКС 19:45
Очищенная российская нефть дошла по "Дружбе" до Венгрии 19:13
Блогеры смогли завести автомобиль на бензиновых парах 18:58
В "пустыне Нептунов" обнаружена "невозможная" планета 18:53
Минфин продал облигации федерального займа почти на 45,5 млрд рублей 18:45
Имеющиеся на вооружении РФ крылатые ракеты станут гиперзвуковыми 18:44
МИД РФ: Тегеран не требует от США ничего противоречащего ядерной сделке 18:26
У берегов Крыма предложили отменить пограничный режим 18:26
Раскрыт секрет 1000-летнего мавзолея славянского князя 18:18
В Таиланде открыли два новых вида мегарапторов 18:16
Охранник случайно выстрелил из пистолета в самолете премьер-министра Чехии 18:15
Россиянка Потапова проиграла Вондроушовой на "Ролан Гаррос" 18:14
В Петербурге на десять лет продлили программу реновации 18:14
В Татарстане шесть пассажиров маршрутки пострадали в ДТП 18:12
Среда стала самым теплым днем в Москве с начала года 18:10
В СК РФ выяснят обстоятельства нападения на россиянина в Косове 18:01
WWF запустил прямую трансляцию разложения пластиковой бутылки 17:59
Во Франции в таинственном некрополе нашли 5600-летние останки 17:36
Названы простые продукты, помогающие избавиться от головной боли 17:34
На дне Северного моря нашли затерянный мир каменного века 17:34
Во Владикавказе на фестивале "КиноБарс" покажут 19 фильмов 17:31
Авторы "Игры престолов" объяснили сцену с Арьей и Королем Ночи 17:20
В Haval назвали дату старта серийного производства на заводе под Тулой 17:07
Где в Москве попробовать самые необычные блюда 17:05
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Росреестр объяснил, как себя вести, если сосед поставил забор на вашем участке
Росреестр объяснил, как себя вести, если сосед поставил забор на вашем участке
Как получить 100 баллов на ЕГЭ
Как получить 100 баллов на ЕГЭ
В "РГ" пройдет церемония открытия студии "Россия - Китай: события и комментарии"
В "РГ" пройдет церемония открытия студии "Россия - Китай: события и комментарии"
29.05.2019 18:53
Рубрика: Общество

В "пустыне Нептунов" обнаружена "невозможная" планета

Текст: Денис Передельский
Фото: University of Warwick Фото: University of Warwick
Фото: University of Warwick

Исследователи из Уорикского университета (Великобритания) при помощи инструмента NGTS из Паранальской обсерватории, расположенной в чилийской пустыне Атакама, обнаружили "невозможную" планету в так называемой "пустыне Нептунов".

Информация об открытии размещена на официальном сайте университета. "Невозможным" новый объект ученые назвали потому, что ранее в "пустыне Нептунов" не находили подобных тел.

Фото: iStock
Следы аномальной внеземной органики впервые найдены на Земле

"Пустыня Нептунов" - это область, близкая к звездам, где ранее не было найдено планет размером с Нептун. Она характеризуется мощным излучением звезды, из-за которого планеты не могут сохранить свою газообразную атмосферу. Последняя испаряется, оставляя только твердое ядро.

Однако открытая планета, получившая название NGTS-4b, все еще обладает своей газовой атмосферой. При этом температура на ее поверхности превышает 1000 градусов по Цельсию.

NGTS-4b меньше Нептуна, но в три раза больше Земли. Объект расположен в 920 световых годах от нашей планеты. Его масса равна 20 земным массам. Радиус планеты на 20 процентов меньше, чем у Нептуна. Она вращается вокруг звезды всего за 1,3 земных дня.

"Эта планета должна быть "крепким орешком", - говорит соавтор исследования доктор Ричард Уэст. - Она находится именно в той зоне, где, как мы считали, объекты размером с Нептун не могут существовать. Возможно, эта пустыня не такая уж и пустынная".

Опубликовано видео удара молнии в ракету-носитель "Союз"
Видео: Над городами России пролетел "поезд из спутников" Илона Маска
Общество Наука Общество Космос
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Спецпрокурор США Роберт Мюллер объявил о своей отставке
За "пьяное" ДТП с жертвами лишат свободы на 15 лет
Захарова призвала немецкие СМИ объяснить скандал с "россиянкой" в Австрии
Минтруд: Предложений ввести "отцовский капитал" не поступало
Рада 25 апреля может рассмотреть закон об импичменте президента