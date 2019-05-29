В "пустыне Нептунов" обнаружена "невозможная" планета

Исследователи из Уорикского университета (Великобритания) при помощи инструмента NGTS из Паранальской обсерватории, расположенной в чилийской пустыне Атакама, обнаружили "невозможную" планету в так называемой "пустыне Нептунов".

Информация об открытии размещена на официальном сайте университета. "Невозможным" новый объект ученые назвали потому, что ранее в "пустыне Нептунов" не находили подобных тел.

"Пустыня Нептунов" - это область, близкая к звездам, где ранее не было найдено планет размером с Нептун. Она характеризуется мощным излучением звезды, из-за которого планеты не могут сохранить свою газообразную атмосферу. Последняя испаряется, оставляя только твердое ядро.

Однако открытая планета, получившая название NGTS-4b, все еще обладает своей газовой атмосферой. При этом температура на ее поверхности превышает 1000 градусов по Цельсию.

NGTS-4b меньше Нептуна, но в три раза больше Земли. Объект расположен в 920 световых годах от нашей планеты. Его масса равна 20 земным массам. Радиус планеты на 20 процентов меньше, чем у Нептуна. Она вращается вокруг звезды всего за 1,3 земных дня.

"Эта планета должна быть "крепким орешком", - говорит соавтор исследования доктор Ричард Уэст. - Она находится именно в той зоне, где, как мы считали, объекты размером с Нептун не могут существовать. Возможно, эта пустыня не такая уж и пустынная".