Российские астрономы открыли воскресшую звезду

Астрономы из Московского госуниверситета совместно с коллегами из Боннского университета (Германия) открыли необычный космический объект, который является результатом слияния двух давно погибших звезд.

Отчет о работе опубликован в журнале Nature, а коротко о нем рассказывает Phys.org. Открытый объект является крайне редким. Он был обнаружен учеными из МГУ на снимках, сделанных спутником Wide-field Infrared Survey Explorer (WISE).

Они обратили внимание на газовую туманность с очень яркой звездой в центре. Кстати, звезда получила название J005311. Она расположена в 10 000 световых лет от Земли в направлении созвездия Кассиопеи.

"Удивительно, но вся туманность испускает почти лишь исключительно инфракрасное излучение и не дает никакого видимого света, - говорит доктор Гетц Грэфенер из Боннского университета. - Наши коллеги в Москве сразу поняли, что уже это доказывает необычное происхождение объекта".

Ученые пришли к выводу, что на снимках запечатлен результат слияния двух звезд, которые миллиарды лет вращались друг вокруг друга. В ближайшем будущем их существование может завершиться мощным взрывом.

К слову, в Бонне исследователи проанализировали спектр излучения, испускаемого туманностью и звездой. Так и было установлено, что загадочный небесный объект не содержит ни водорода, ни гелия, что характерно для белых карликов.

Звезды, подобные нашему Солнцу, генерируют свою энергию путем ядерного синтеза водорода. Когда водород заканчивается, они сжигают гелий. Когда заканчивается и гелий, звезды остывают, превращаясь в так называемых белых карликов.

Обычно на этом их существование заканчивается. Однако в случае со звездой J005311 все вышло совершенно иначе. Общей массы давно погибших и затем слившихся белых карликов хватило, чтобы начать сжигать более тяжелые элементы, чем водород или гелий.

Звезда вновь стала гореть. Такое событие встречается крайне редко. По мнению ученых, в Млечном Пути не наберется и шести подобных примеров.