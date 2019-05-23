Новости

Москвичей предупредили о девятибалльных пробках 16:26
МВД создаст базу данных ДНК всех фигурантов уголовных дел 16:25
Сергей Скрипаль впервые после отравления вышел на связь 16:18
Видео: Пакистан испытал ракету, способную нести ядерный заряд 16:18
Какие машины берут напрокат туристы в Москве 16:16
РЖД запустит прокат велосипедов на станциях 16:00
В Ботсване разрешили охоту на слонов 15:54
Скандально известное "Тайное Евангелие от Марка" назвали подлинным 15:51
Фото: Настя Каменских и Потап поженились 15:50
В костромском детсаду на ребенка упало пианино 15:48
Фестиваль "Интермузей"-2019 начнется 30 мая в Москве 15:47
Китайский флот стал крупнейшим в мире 15:42
Билеты в новых плацкартных вагонах не будут дороже обычных 15:39
Toshiba возобновила поставки компании Huawei 15:38
Собянин: За 7 лет в Новой Москве число рабочих мест выросло в 2,5 раза 15:33
Российские астрономы открыли воскресшую звезду 15:33
Красноярский депутат предложил запретить в России Minecraft 15:27
Власти Перми проверят гимназию, где завысили проходной балл для девочек 15:21
Росстат отозвал статистику за апрель, озадачившую аналитиков 15:10
В Томске нервных двоечников будут успокаивать "умным" светом 15:05
В Севастополе открылся кинофестиваль "Золотой Витязь" 15:04
В уральском городе Нижняя Салда огонь охватил шесть домов 15:03
Все пассажирские поезда на южном направлении оснастят кондиционерами 15:00
Газовая директива ЕС в доработанном виде официально вступила в силу 14:57
Вышел трейлер российской криминальной комедии "Беглецы" 14:56
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Синоптики рассказали, жарким или холодным будет лето в этом году
Синоптики рассказали, жарким или холодным будет лето в этом году
В "РГ" состоится презентация книги Валерия Выжутовича "Между тем"
В "РГ" состоится презентация книги Валерия Выжутовича "Между тем"
Какие постройки надо регистрировать, а какие могут признать самостроем
Какие постройки надо регистрировать, а какие могут признать самостроем
23.05.2019 15:33
Рубрика: Общество

Российские астрономы открыли воскресшую звезду

Текст: Денис Передельский
Фото: Василий Гварамадзе / МГУ Фото: Василий Гварамадзе / МГУ
Фото: Василий Гварамадзе / МГУ

Астрономы из Московского госуниверситета совместно с коллегами из Боннского университета (Германия) открыли необычный космический объект, который является результатом слияния двух давно погибших звезд.

Отчет о работе опубликован в журнале Nature, а коротко о нем рассказывает Phys.org. Открытый объект является крайне редким. Он был обнаружен учеными из МГУ на снимках, сделанных спутником Wide-field Infrared Survey Explorer (WISE).

Фото: NASA Goddard
Астрономы: Воду на Землю доставило небесное тело размером с Марс

Они обратили внимание на газовую туманность с очень яркой звездой в центре. Кстати, звезда получила название J005311. Она расположена в 10 000 световых лет от Земли в направлении созвездия Кассиопеи.

"Удивительно, но вся туманность испускает почти лишь исключительно инфракрасное излучение и не дает никакого видимого света, - говорит доктор Гетц Грэфенер из Боннского университета. - Наши коллеги в Москве сразу поняли, что уже это доказывает необычное происхождение объекта".

Ученые пришли к выводу, что на снимках запечатлен результат слияния двух звезд, которые миллиарды лет вращались друг вокруг друга. В ближайшем будущем их существование может завершиться мощным взрывом.

К слову, в Бонне исследователи проанализировали спектр излучения, испускаемого туманностью и звездой. Так и было установлено, что загадочный небесный объект не содержит ни водорода, ни гелия, что характерно для белых карликов.

Звезды, подобные нашему Солнцу, генерируют свою энергию путем ядерного синтеза водорода. Когда водород заканчивается, они сжигают гелий. Когда заканчивается и гелий, звезды остывают, превращаясь в так называемых белых карликов.

Обычно на этом их существование заканчивается. Однако в случае со звездой J005311 все вышло совершенно иначе. Общей массы давно погибших и затем слившихся белых карликов хватило, чтобы начать сжигать более тяжелые элементы, чем водород или гелий.

Звезда вновь стала гореть. Такое событие встречается крайне редко. По мнению ученых, в Млечном Пути не наберется и шести подобных примеров.

SpaceX Илона Маска подала в суд на ВВС США
Физикам удалось получить уникальное вещество, которого нет на Земле
Общество Наука Общество Космос Филиалы РГ Столица
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Госдума приняла закон о доступности перелетов между регионами
Билеты в новых плацкартных вагонах не будут дороже обычных
Песков рассказал об отношении Путина к карикатурам
В Совфеде ответили на призыв НАТО покинуть Крым
Forbes составил рейтинг самых богатых наследников России