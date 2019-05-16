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16.05.2019 18:06
Рубрика: Общество

Астрономы заявили о рождении "новой Солнечной системы"

Текст: Денис Передельский
Фото: KRAUS & IRELAND, 2011 / W. M. Keck Observatory Фото: KRAUS & IRELAND, 2011 / W. M. Keck Observatory
Фото: KRAUS & IRELAND, 2011 / W. M. Keck Observatory

Международная исследовательская группа при помощи данных, полученных обсерваторией WM Keck и телескопом Subaru, обнаружила "юную Солнечную систему".

Отчет об исследовании приведен на официальном сайте обсерватории Кека, которая использовала для анализа результаты работу сразу двух телескопов на Гавайях. Ученые проанализировали данные, добытые в течение последних восьми лет.

Фото: Jin Liwang/Xinhua News/AP
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Фото: NASA/GSFC/Arizona State University
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Им удалось получить потрясающе четкое изображение далекой планетной системы LkCa 15 - своего рода детской версии нашей Солнечной системы. В ней имеется звезда, подобная Солнцу.

Вокруг нее обращаются, по меньшей мере, три планеты. Однако их количество наверняка возрастет. Новые данные Subaru и Keck Observatory показали, что большая часть излучения, зафиксированного наземными телескопами, исходит из газопылевого диска.

То есть звезда в системе LkCa 15 окружена массивным протопланетным диском, состоящим из газа и пыли. Последние являются строительными блоками для формирования планет.

Более ранний анализ этого же диска показал, что в нем имеется большая полость - это явный признак того, что большая часть материала уже была направлена на формирование "планетарных зародышей".

"Планеты в этой "детской системе" на самом деле могут быть намного больше похожи на нашу собственную Солнечную систему, чем считалось ранее. Они, возможно, еще встроены в диск. Это могут быть такие же планеты, как Юпитер и Сатурн. Мы будем продолжать их поиск", - говорит соавтор исследования Тэйн Керри.

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