Астрономы заявили о рождении "новой Солнечной системы"

Международная исследовательская группа при помощи данных, полученных обсерваторией WM Keck и телескопом Subaru, обнаружила "юную Солнечную систему".

Отчет об исследовании приведен на официальном сайте обсерватории Кека, которая использовала для анализа результаты работу сразу двух телескопов на Гавайях. Ученые проанализировали данные, добытые в течение последних восьми лет.

Им удалось получить потрясающе четкое изображение далекой планетной системы LkCa 15 - своего рода детской версии нашей Солнечной системы. В ней имеется звезда, подобная Солнцу.

Вокруг нее обращаются, по меньшей мере, три планеты. Однако их количество наверняка возрастет. Новые данные Subaru и Keck Observatory показали, что большая часть излучения, зафиксированного наземными телескопами, исходит из газопылевого диска.

То есть звезда в системе LkCa 15 окружена массивным протопланетным диском, состоящим из газа и пыли. Последние являются строительными блоками для формирования планет.

Более ранний анализ этого же диска показал, что в нем имеется большая полость - это явный признак того, что большая часть материала уже была направлена на формирование "планетарных зародышей".

"Планеты в этой "детской системе" на самом деле могут быть намного больше похожи на нашу собственную Солнечную систему, чем считалось ранее. Они, возможно, еще встроены в диск. Это могут быть такие же планеты, как Юпитер и Сатурн. Мы будем продолжать их поиск", - говорит соавтор исследования Тэйн Керри.