Алексей Панин заплатит 59 тысяч рублей за курение в самолете

Судогорский районный суд удовлетворил иск авиакомпании "Победа" к актеру Алексею Панину. Перевозчик требовал взыскать с артиста убытки, вызванные его неправильным поведением на борту самолета.

1 декабря 2018 года Панина сняли с рейса Москва-Стамбул. Известный эксцентрическими выходками актер закурил в салоне самолета, а в ответ на замечание бортпроводника устроил пьяный дебош, сообщила пресс-служба Владимирского областного суда. Артиста вывели из самолета и передали сотрудникам линейного отдела полиции аэропорта Внуково.

Для ликвидации последствий курения авиакомпании пришлось провести дополнительную санитарную обработку воздушного судна. Стоимость процедуры составила 59 тысяч рублей, что подтверждено актом выполненных работ.

Судебное решение не вступило в законную силу и может быть обжаловано в течение 15 дней с момента его принятия.