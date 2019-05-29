Брошенных детей из Котельников доставили в больницу

Детей, которых бросила мать в подмосковном хостеле, доставили в больницу. Об этом сообщила уполномоченный по правам ребенка в Московской области Ксения Мишонова, передает ТАСС.

Состояние мальчика и девочки оценивается как удовлетворительное. Серьезных проблем со здоровьем у них нет, лишь небольшой кашель и насморк. Куда пропала мать, пока неизвестно. Она оставила администратору хостела свой номер, но перестала выходить на связь. Пока непонятно, бросила ли она ребят, или случилось что-то непредвиденное.

Ранее "РГ" сообщала, что инцидент произошел в подмосковных Котельниках. Женщина привезла детей в хостел, потом вышла на улицу за паспортом и исчезла.