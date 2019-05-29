Полиция разыскивает девушку, бросившую двух младенцев в хостеле

Девушка ответила, что документы забыла в машине и ей необходимо за ними вернуться. Детей же она попросила "на минуточку" оставить в холле мини-гостиницы. Через какое-то время сотрудники хостела забеспокоились, вышли на улицу, но девушки там не обнаружили.
"Сотрудники полиции проводят комплекс оперативно-розыскных мероприятий, направленных на установление личности указанной женщины и определение ее местонахождения", - добавила Татьяна Петрова.
В полиции уточнили, что брошенные дети были переданы в местное медучреждение.
Стоит напомнить, что в этом месяце это уже третий шокирующий случай, когда матери (предположительно, что и в этот раз детей оставила мать) бросают своих маленьких детей в публичном месте.
Вечером 26 мая в полицию поступило сообщение о том, что в торговом центре, расположенном на Лобненской улице, неизвестная женщина днем оставила в игровой комнате шестилетнего ребенка и ушла. Спустя семь часов администрация ТЦ предприняла попытку связаться с мамой ребенка по телефону, но в беседе та отказалась возвращаться. После на телефонные звонки дама перестала отвечать.
32-летнюю приезжую из Новомосковска Тульской области оперативно задержали, но она вместо того, чтобы поинтересоваться, где ее сын, начала ломать комедию перед полицейскими. К примеру, предлагала им вместо оперативной съемки заняться производством порнофильма. По некоторой информации, мать брошенного мальчика занимается проституцией в Москве.
А 16 мая 21-летняя приезжая с Украины Мария Рудницкая оставила свою дочь в поликлинике на Бутырской улице. После задержания она сообщила, что не справляется с родительскими обязанностями. Оказалось, что у девушки не так давно возникли отношения с 27-летним Шамилем Султанмурадовым, который, по словам родственников "матери-кукушки", не захотел принимать неродного ребенка. По версии следствия, Рудницкая и ее бойфренд приняли решение избавиться от девочки. Было возбуждено уголовное дело, а молодые люди задержаны. Но на следующий день прокуратура почему-то прекратила это дело, и подследственных отпустили. СК опротестовал это решение.