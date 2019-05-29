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29.05.2019 12:11
Рубрика: Культура
Проект: В регионах

Фестиваль камерной музыки открыл двери в Третьяковской галерее

Текст: Северьян Цагарейшвили
В Третьяковской галерее в четвертый раз проходит фестиваль камерной музыки Vivarte. В программе фестиваля десять концертов, большинство из которых по традиции состоятся в зале Врубеля.
Концерт в зале "Зарядье" в Москве. Фото: Антон Денисов/РИА Новости Концерт в зале "Зарядье" в Москве. Фото: Антон Денисов/РИА Новости
Концерт в зале "Зарядье" в Москве. Фото: Антон Денисов/РИА Новости

Особая энергетика фестиваля Vivarte, где соединяются музыка и живопись, привлекает многих любителей искусства. На прошлом фестивале, посвященном русскому художнику Михаилу Ларионову, публика погрузилась в атмосферу футуристически искрящегося русского авангардизма. В этот раз ее ожидает путешествие в Норвегию, таинственно-живописную страну фьордов и ледников, в лице выдающегося живописца-экспрессиониста Эдварда Мунка, чья выставка в настоящее время проходит в залах Третьяковской галереи.

Фото: Максим Блинов / РИА Новости
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"Мунк - художник очень музыкальный. Его "Фриз жизни" - это музыкальная фраза, мощная симфония о любви и смерти", - заявила куратор выставки искусствовед Татьяна Карпова.

Действительно, тот внутренний нерв, тот ансамбль жизни, столь характерный для полотен Мунка, созвучен языку музыки. На концерте-открытии звучали творения композиторов из родной Мунку Норвегии. Романтически-возвышенная патетика виолончельной сонаты Эдварда Грига в исполнении виолончелиста Бориса Андрианова органично сочеталась с почти бетховенским нервом альтовой сонаты Арнльота Хельдоса в интерпретации норвежского альтиста Ларса Андерса Томтера, как бы символизируя тончайшие пульсации человеческой души.

Универсальность творчества Мунка отражена в программе других концертов фестиваля, куда включены произведения композиторов многих стран мира и разных эпох: среди них Бах, Моцарт, Вивальди, Гайдн, Шуберт, Брамс и многие другие. Но особое место в афише фестиваля занимает русская музыка - Рахманинов, Шостакович, Прокофьев, Стравинский, Глиэр. Вся музыкальная программа сопровождается полотнами русских художников, созвучными тем впечатлениям, мыслям, чувствам, которые возникают при взгляде на живопись Эдварда Мунка: это и прозрачная меланхолия "Лунной ночи. Большой дороги" Левитана, и буйство красок "Вихря" Малявина, и многие другие картины. Так рождаются связи между русской и скандинавской культурами, казалось бы, столь во многом непохожими друг друга.

Фото: Пресс-служба Мариинского театра
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Все произведения исполняются в тандеме российских музыкантов и приглашенных инструменталистов из Норвегии, Дании, Великобритании, Австрии и Канады. Многие из гостей фестиваля - среди них, например, норвежская гамбистка Хенрикке Рюннинг, английский скрипач Чарли Чием, норвежский духовой ансамбль Карла Нильсена - выйдут на российскую сцену впервые.

Справка "РГ"

Концерты IV фестиваля Vivarte пройдут с 26 мая по 2 июня. В четверг, 30 мая, будут исполнены сочинения Прокофьева, Шуберта, Гайдна, Яначека и Рахманинова, 31 мая - Грига, Глиэра и Шостаковича, 1 июня - Моцарта, Дворжака и Брамса. В воскресенье, 2 июня, состоятся четыре заключительных концерта во Дворе и конференц-зале Инженерного корпуса, во дворе дома С.В. Рахманинова и во дворе Башмет центра.

Программа фестиваля была составлена учредителями культурно-благотворительного фонда "U-Art: Ты и искусство" Иветой и Тамазом Манашеровыми, художественным руководителем фестиваля виолончелистом Борисом Андриановым и специалистами из Третьяковской галереи.

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