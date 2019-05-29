Таганско-Краснопресненская линия - одна из наиболее востребованных в московском метро. Ежедневно ей пользуются более миллиона пассажиров. Один из тех, кому место (сидячее!) в поезде гарантировано обеспечено - москвич Алексей Волк. Он - машинист с шестилетним опытом, управляет поездами на Таганско-Краснопресненской линии.

До начала смены еще есть время, но машинист уже на месте. "Я всегда пораньше приезжаю, - объясняет он. - У нас же с утра медосмотр. Лучше спокойно чаю попить, чем впопыхах к фельдшеру нестись". Медработник обязательно не только измеряет пульс и давление, но и внимательно оценивает внешний вид. Не бледен ли машинист, выспался ли. Малейшее подозрение на болезнь - и человека не допустят на рабочее место. На такой случай всегда есть резервный машинист. Алексей - молод, здоров и фанат метро, он всегда комиссию проходит.

Фото: Сергей Бабкин

"Я учился в железнодорожном колледже, - объясняет он, - но почувствовал - не мое. Услышал, что можно устроиться в метро. Многие меня отговаривали: мол, трудная работа, непростая медкомиссия. Но все же решил попробовать".

"Со здоровьем проблем не было, поэтому дело было только за учебой. Самое сложное там - изучить все электросхемы и системы поезда. Скатишься на тройки - вылетишь. Только тем, кто успешно учится, гарантирована стипендия 30 тысяч рублей и трудоустройство", - рассказывает он. Но нам-то, честно говоря, не до электросхем. Нам бы посмотреть, как поезд управляется! Ну что ж, Алексей нас проводит в кабину.

В отличие от старых составов "Еж" новые поезда "Москва" - просто царские палаты. В плане простора. Первое, что делает машинист, осмотрев состав, нажимает кнопку включения поезда. Потом состав загружается - прямо как наши смартфоны. Это делается для того, чтобы проверить перед выходом на линию работоспособность всех систем поезда.

Фото: Пресс-служба метрополитена

А вот и само управление. В центре панели - ручка переключения скорости. Плавно перемещаешь ее вверх - и скорость увеличивается на 20 процентов. Тормозит состав по такому же принципу. Двери машинист открывает и закрывает кнопками, точно также и включает объявление: "Осторожно, двери закрываются". Если хоть одна дверь поезда открыта, автоматика не даст ему отправиться со станции. Бывает, между дверями попадает какой-то предмет. А бывает...

"Как-то раз один пассажир решил свою силу проверить, - вспоминает Алексей. - Встал между дверями и стал руками их держать". Способ довольно сомнительный. Во-первых, это нарушает правила пользования метро. Да и потом давление там не такое большое, чтобы им силу измерять. Уж не знаем, каким аргументом руководствовались пассажиры, но... "Потом я увидел в зеркало, как этот парень вылетел из вагона, - продолжает Алексей. - Должно быть, вытолкнули!". Двери закрылись, поехали дальше.

А вот этот небольшой переключатель на панели машиниста - экстренный тормоз. "Он находится довольно удобно, а главное - быстро срабатывает", - объясняет Алексей. Экстренный тормоз машинист включает, когда на путях появляется препятствие. Например, один раз прямо на рельсы упал самокат - слишком любят у нас москвичи кататься по платформам, хотя это и запрещено. И уж, конечно, главная опасность - когда на пути падают люди... За каждое применение экстренного тормоза машинист пишет рапорт руководству.

Фото: Сергей Бабкин

"Сложно ли работать? Правил, знаков и сигналов светофоров в тоннелях много, но каждый рабочий день проходит спокойно, когда ты уверен в любой ситуации", - объясняет Алексей. В голове машинисту действительно приходится держать какой-то невероятный объем информации. Например, на дорогах сигналов светофора всего три. А в метро, оказывается, и желто-зеленый сигнал есть! И ограничений скорости полно. Впрочем, автоматика и не дает разгоняться быстрее 80 км/ч. Также, как и не позволит поезду проехать станцию, если машинисту неожиданно станет плохо.

Впрочем, людей с плохим здоровьем среди машинистов метро нет. Каждый год у них - углубленная медкомиссия. Если у медиков возникнут сомнения, сотруднику придется перейти на другую работу. Поэтому горожане и туристы могут не сомневаться, что в метро их безопасность гарантируют и машины, и компьютеры, и люди-профессионалы.

Вопросы пассажиров

Что будет, если я усну в поезде на конечной?

- Поезд уйдет в оборотный тупик за пределами станции. Потом состав поедет в обратную сторону. В депо уехать не получится: поезд, который следует "в парк", обязательно проверяют. Вас просто разбудят. Но по правилам нахождение в поезде после конечной станции - административное нарушение.

Фото: Сергей Бабкин

Где ночуют поезда?

- Часть составов отправляют в депо. Но на некоторых участках поезда стоят на станциях. Для этого сделан третий путь, как, например, на "Полежаевской". Иногда поезда стоят в тоннелях.

Почему не все поезда доходят до конечных?

- Это зависит от количества пассажиров. Когда час пик кончается, уже не нужно много поездов. Поэтому после некоторых станций поезда уходят в депо или делают оборот. Поэтому, например, иногда поезда по Таганско-Краснопресненской идут только до станций "Выхино" или "Октябрьское поле".

Сколько получают машинисты?

- Во время учебы стипендия составляет 30 тысяч рублей. Потом работаешь помощником машиниста - уже 40 тысяч. В дальнейшем в зависимости от класса можно заработать 100 тысяч рублей и больше.