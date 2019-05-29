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29.05.2019 11:46
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Москвичам посоветовали не есть мясо в жару

Текст: Сергей Бабкин

Медики посоветовали не есть мясо и не употреблять алкоголь в жару.

Как рассказал агентству "Москва" главный внештатный специалист департамента здравоохранения по первичной медико-санитарной помощи взрослому населению Андрей Тяжельников, в жару следует ограничить калорийность еды. Например, за счет мяса и жирных продуктов.

Фото: Наталья Хрусталева
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В то же время врачи рекомендуют употреблять побольше фруктов и овощей и чистой воды. А вот от алкоголя, кофе, сладких напитков советуют отказаться.

Ранее свои рекомендации в экстренном предупреждении озвучило столичное управление ГУ МЧС.

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