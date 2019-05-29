Москвичам посоветовали не есть мясо в жару

Медики посоветовали не есть мясо и не употреблять алкоголь в жару.

Как рассказал агентству "Москва" главный внештатный специалист департамента здравоохранения по первичной медико-санитарной помощи взрослому населению Андрей Тяжельников, в жару следует ограничить калорийность еды. Например, за счет мяса и жирных продуктов.

В то же время врачи рекомендуют употреблять побольше фруктов и овощей и чистой воды. А вот от алкоголя, кофе, сладких напитков советуют отказаться.

Ранее свои рекомендации в экстренном предупреждении озвучило столичное управление ГУ МЧС.