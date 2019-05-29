Названа причина сбоя в московском метро 21 мая

Причиной сбоя в московском метро 21 мая стал "человеческий фактор". Об этом в эфире радиостанции "Говорит Москва" заявил заместитель мэра столицы Максим Ликсутов.

Руководитель транспортного комплекса выразил надежду, что по этой ситуации метрополитен "сделает выводы". Причем не только по рядовым, но и по руководящим сотрудникам. В ближайшее время итоги расследования опубликуют официально. Но уже точно можно сказать, что с контактным рельсом все в порядке.

"Была проверена за последние несколько дней вся инфраструктура, - сказал Ликсутов. - Никаких существенных отклонений от нормативов не зафиксировано".

Напомним, что в вечерний час пик 21 мая на общем участке Большой кольцевой и Солнцевской линий в тоннелях на три часа остановились поезда. При эвакуации людей из составов работники метро выбрали самый безопасный вариант: пассажиров не вели по тоннелям, а пересаживали в резервные поезда.