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29.05.2019 14:04
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Названа причина сбоя в московском метро 21 мая

Текст: Сергей Бабкин

Причиной сбоя в московском метро 21 мая стал "человеческий фактор". Об этом в эфире радиостанции "Говорит Москва" заявил заместитель мэра столицы Максим Ликсутов.

Руководитель транспортного комплекса выразил надежду, что по этой ситуации метрополитен "сделает выводы". Причем не только по рядовым, но и по руководящим сотрудникам. В ближайшее время итоги расследования опубликуют официально. Но уже точно можно сказать, что с контактным рельсом все в порядке.

Московское метро обнародовало детали происшествия в тоннеле

"Была проверена за последние несколько дней вся инфраструктура, - сказал Ликсутов. - Никаких существенных отклонений от нормативов не зафиксировано".

Напомним, что в вечерний час пик 21 мая на общем участке Большой кольцевой и Солнцевской линий в тоннелях на три часа остановились поезда. При эвакуации людей из составов работники метро выбрали самый безопасный вариант: пассажиров не вели по тоннелям, а пересаживали в резервные поезда.

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