Под Костромой осудили похитителя детей

Суд в Костромской области приговорил к длительному сроку заключения похитителя несовершеннолетней девушки, который шесть лет скрывался от правосудия, сообщает региональное Следственное управление СК РФ.

По данным следствия, 28 января 2012 года житель Московской области приехал в город Мантурово Костромской области, где похитил 17-летнюю студентку Шарьинского колледжа. С просьбой о "наказании" девушки к похитителю обратилась знакомая москвичка, которая заподозрила юную костромичку в интимной связи со своим мужем.

На такси ревнивая жена приехала на родину своего супруга, где у него был дом. Под благовидным предлогом она вызвала по телефону свою молодую соперницу на улицу, где жертву поджидала машина похитителей. Злоумышленники силой затолкали студентку в машину и привезли в дом в деревне Хлябишино, где удерживали всю ночь. Все это время похитители издевались над своей жертвой.

- Женщина, применяя насилие, срезала волосы на голове потерпевшей, заставила ее полностью раздеться и сожгла одежду в печи, а обвиняемый совершил в отношении потерпевшей насильственные действия сексуального характера, - рассказали в СК.

Как уточнил заместитель Мантуровского прокурора, гособвинитель Сергей Лопатин, жертве удалось спастись только благодаря вмешательству соседей, которые услышали крики и зашли в дом.

После этого ревнивую москвичку задержала полиция. В 2013 году ее приговорили к четырем с половиной годам заключения. А водитель скрылся от следствия и был объявлен в федеральный розыск.

- В течение длительного времени мужчина скрывался от правосудия. Он постоянно менял адреса и редко выходил на связь с родственниками. Когда ему исполнилось 45 лет, он не пошел менять паспорт, опасаясь разоблачения, не менял просроченные права. Лишь в конце 2018 года благодаря оперативно-розыскным мероприятиям на территории Московской области его задержала полиция, - рассказал Сергей Лопатин.

На суде обвиняемый рассказал, что за доставку в Костромскую область обманутая жена пообещала заплатить ему 15 тысяч рублей. Он строго выполнял все указания заказчицы и считал, что "ничего страшного не совершил".

Суд признал его виновным по части 2 статьи 126 УК РФ "Похищение заведомо несовершеннолетнего", по части 3 статьи 132 УК РФ "Насильственные действия сексуального характера". Его приговорили к десяти годам колонии строгого режима с ограничением свободы сроком на один год.

Тем временем заказчица преступления уже отбыла свое наказание и вышла на свободу. На суде она выступала в качестве свидетеля и упорно защищала своего подельника.

Муж, которого она подозревала в неверности, развелся с ней и вскоре женился на пострадавшей костромской студентке. У пары родились двое детей.