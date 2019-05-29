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29.05.2019 12:29
Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

Сергей Левкин: Капитализация квартир участников реновации вырастет на треть

Текст: Александр Мелешенко
Стоимость квартир участников реновации благодаря переселению вырастает примерно на треть - это происходит за счет того, что жилье в комфортных новостройках ценится гораздо выше, чем в хрущевках. Кроме того, новые квартиры оказываются больше старых в среднем на 30 процентов, что тоже увеличивает их капитализацию.
В Москве прошла третья волна публичных слушаний по проектам реновации

Об этом в интервью "Московскому комсомольцу" рассказал глава департамента градостроительной политики столицы Сергей Левкин. "Стоимость жилья в домах, построенных по программе реновации, выше, чем в расселяемых примерно на 30%, - отметил он. - Это значит, что цена однокомнатной квартиры увеличивается в среднем на 2,2 млн руб., двухкомнатной - на 3,1 млн руб., трехкомнатной - на 3,9 млн руб.".

По словам Левкина, сегодня в рамках реновации идет расселение 60 ветхих домов, попавших в программу - их жители переезжают в новые квартиры в 36 новостройках. В новых квартирах выполнен ремонт комфорт-класса - в них достаточно расставить мебель и можно начинать жить.

Пять районов Москвы получат новые школы благодаря программе реновации

При этом Левкин подчеркнул, что от реновации выигрывают не только жильцы расселяемых домов, но и обитатели всего района. "Все просто - новыми школами, детскими садами, поликлиниками и всей возводимой инфраструктурой будут пользоваться и жители квартала реновации, и все остальные. Кроме того, жители соседних домов смогут приходить в магазины, кафе, аптеки и мастерские, которые откроются на первых этажах новых зданий", - пояснил чиновник.

Напомним, в Москве сейчас проходят общественные слушания по проектам планировки будущих кварталов реновации. Третья вона слушаний прошла вечером 28 мая.

Экономика Недвижимость Жилая недвижимость Москва Правительство Москвы Филиалы РГ Столица ЦФО Москва Реновация: Расселение пятиэтажек в Москве
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