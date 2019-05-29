Сергей Левкин: Капитализация квартир участников реновации вырастет на треть

Стоимость квартир участников реновации благодаря переселению вырастает примерно на треть - это происходит за счет того, что жилье в комфортных новостройках ценится гораздо выше, чем в хрущевках. Кроме того, новые квартиры оказываются больше старых в среднем на 30 процентов, что тоже увеличивает их капитализацию.

Об этом в интервью "Московскому комсомольцу" рассказал глава департамента градостроительной политики столицы Сергей Левкин. "Стоимость жилья в домах, построенных по программе реновации, выше, чем в расселяемых примерно на 30%, - отметил он. - Это значит, что цена однокомнатной квартиры увеличивается в среднем на 2,2 млн руб., двухкомнатной - на 3,1 млн руб., трехкомнатной - на 3,9 млн руб.".

По словам Левкина, сегодня в рамках реновации идет расселение 60 ветхих домов, попавших в программу - их жители переезжают в новые квартиры в 36 новостройках. В новых квартирах выполнен ремонт комфорт-класса - в них достаточно расставить мебель и можно начинать жить.

При этом Левкин подчеркнул, что от реновации выигрывают не только жильцы расселяемых домов, но и обитатели всего района. "Все просто - новыми школами, детскими садами, поликлиниками и всей возводимой инфраструктурой будут пользоваться и жители квартала реновации, и все остальные. Кроме того, жители соседних домов смогут приходить в магазины, кафе, аптеки и мастерские, которые откроются на первых этажах новых зданий", - пояснил чиновник.

Напомним, в Москве сейчас проходят общественные слушания по проектам планировки будущих кварталов реновации. Третья вона слушаний прошла вечером 28 мая.