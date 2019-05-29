Во Владивостоке проверили школу, в которой прошел скандальный флешмоб

Завершена проверка в школе №74 Владивостока, где выпускники устроили танцы с переодеванием на традиционном школьном "Дне непослушания". Ее проводило городское управление образования, сообщает РИА Новости.

Никаких оргвыводов не последовало, с учениками провели беседу, директор осталась на своем рабочем месте и готовит школу к проведению ЕГЭ. Единственное, что сделали проверяющие, - попросили родителей купить в школу огнетушитель. Как известно, один и участников "шоу" окатил пеной из него своих танцующих и прыгающих одноклассников. Родители согласились.

- Мы рассмотрели эту ситуацию, поговорили с родителями, учениками. Наши ребята поняли, что перешли школьные рамки. Думаю, это стало для них уроком, и в будущем они будут вести себя более осознанно. Для нас инцидент полностью исчерпан, - рассказала агентству директор школы Галина Пугина.

Ранее широкую известность получило видео, где выпускники школы устроили праздник, переодевшись в костюмы "зайчиков" с черными масками, а одна из девушек - в форму полицейского. Позже оказалось, что в форме ОМОНа были двое учеников, на них составлены протоколы об административном нарушении. Для веселья одинадцатиклассники использовали громкую музыку, дымовые шашки и школьный огнетушитель.