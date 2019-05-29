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Рубрика: Культура
Проект: В регионах

Клавиши Оханска

Как старый рояль детской школы искусств пережил пришествие гения
Текст: Инесса Суворова
Российская газета - Неделя № 115(7873)
В городе Оханске Пермского края с трехчасовым концертом выступил участник Дягилевского фестиваля, всемирно известный пианист Михаил Мордвинов. Это первое выступление музыканта такого уровня за все время существования города.
Михаил Мордвинов ответил на вопрос ребят, как стать таким известным музыкантом. Фото: Никита Чунтомов Михаил Мордвинов ответил на вопрос ребят, как стать таким известным музыкантом. Фото: Никита Чунтомов
Михаил Мордвинов ответил на вопрос ребят, как стать таким известным музыкантом. Фото: Никита Чунтомов

Всего 130 счастливчиков - именно столько зрителей вмещает небольшой зал местной школы искусств - услышали классические произведения знаменитых композиторов.

Более того, они стали первыми слушателями мировой премьеры - пьесы Бориса Филановского, написанной всего несколько недель назад.

Редакция "Российской газеты" организовала отдельную встречу музыканта с воспитанниками оханской школы искусств. Роман Брын из села Острожка Оханского района, который уже шесть лет занимается по классу баяна и думает о профессии музыканта, задал гостю вопрос, который был в головах у каждого из собравшихся ребят: "Как стать таким известным музыкантом?"
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- У меня так жизнь сложилась, - ответил Михаил Мордвинов, родившийся в Москве и живущий сейчас в Германии. - Когда родители тебя приводят в хорошую школу, тобой занимаются настоящие профессионалы, и у тебя неплохо получается, то было бы странно прекращать занятия музыкой, правда ведь? Тем более мне всегда нравилось играть.

- И мне тоже нравится, - улыбнулся в ответ будущий баянист.

- Вот и отлично, так что желаю успеха в будущем, - жмет парню руку знаменитость. - Тем более что элемент удачи тоже играет свою роль, особенно в музыкальной среде.

Да, для того, чтобы мечты мальчишек из глубинки сбывались, иногда необходимо чудо. Или нужно, как принято говорить, чтобы "звезды сошлись". А в этот день в Оханске звезды по крайней мере приблизились друг к другу.

В этом году организаторы Дягилевского фестиваля решились на эксперимент - впервые фестиваль вышел за рамки краевого центра. Мероприятие, которое давно стало драйвером культурного туризма в регион из разных точек страны и мира, само отправилось в самую что ни на есть российскую глубинку.

Оханск, хоть и находится недалеко от Перми, событиями такого масштаба не избалован. По большому счету оно вполне встанет в один ряд еще с двумя знаковыми для Оханска явлениями. Первое - это падение в 1887 году метеорита, с которого началась наука метеоритика. И второе - обнаружение костей древнейшего трогонтериевого слона в 2010 году.

По словам пианиста, такие камерные встречи создают очень близкую, интимную атмосферу, которая позволяет вплотную приблизиться и к музыке, и друг к другу.

Фото: РИА Новости
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- Я такие встречи люблю, хотя играть на них гораздо сложнее, чем на большой сцене, - сказал он. - На них приходят люди, которым общение с музыкой действительно очень важно.

Перед выступлением маэстро признался, что программа, которую он привез в глубинку, это сложный и очень серьезный музыкальный материал. И это тоже был эксперимент. Который, судя по реакции зрительного зала, удался.

Еще два слова о рояле. Любой музыкант подтвердит: инструмент - это живое существо, со своим характером, темпераментом, жизненным опытом и, увы, возрастом.

Концертный рояль детской школы искусств Оханска наверняка уже и не предполагал, что в таком солидном возрасте ему предстоит пройти серьезное испытание. И то, что у него это получилось, можно считать еще одним чудом.

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