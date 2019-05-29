В городе Оханске Пермского края с трехчасовым концертом выступил участник Дягилевского фестиваля, всемирно известный пианист Михаил Мордвинов. Это первое выступление музыканта такого уровня за все время существования города.

Всего 130 счастливчиков - именно столько зрителей вмещает небольшой зал местной школы искусств - услышали классические произведения знаменитых композиторов.

Более того, они стали первыми слушателями мировой премьеры - пьесы Бориса Филановского, написанной всего несколько недель назад.

Редакция "Российской газеты" организовала отдельную встречу музыканта с воспитанниками оханской школы искусств. Роман Брын из села Острожка Оханского района, который уже шесть лет занимается по классу баяна и думает о профессии музыканта, задал гостю вопрос, который был в головах у каждого из собравшихся ребят: "Как стать таким известным музыкантом?"

- У меня так жизнь сложилась, - ответил Михаил Мордвинов, родившийся в Москве и живущий сейчас в Германии. - Когда родители тебя приводят в хорошую школу, тобой занимаются настоящие профессионалы, и у тебя неплохо получается, то было бы странно прекращать занятия музыкой, правда ведь? Тем более мне всегда нравилось играть.

- И мне тоже нравится, - улыбнулся в ответ будущий баянист.

- Вот и отлично, так что желаю успеха в будущем, - жмет парню руку знаменитость. - Тем более что элемент удачи тоже играет свою роль, особенно в музыкальной среде.

Да, для того, чтобы мечты мальчишек из глубинки сбывались, иногда необходимо чудо. Или нужно, как принято говорить, чтобы "звезды сошлись". А в этот день в Оханске звезды по крайней мере приблизились друг к другу.

В этом году организаторы Дягилевского фестиваля решились на эксперимент - впервые фестиваль вышел за рамки краевого центра. Мероприятие, которое давно стало драйвером культурного туризма в регион из разных точек страны и мира, само отправилось в самую что ни на есть российскую глубинку.

Оханск, хоть и находится недалеко от Перми, событиями такого масштаба не избалован. По большому счету оно вполне встанет в один ряд еще с двумя знаковыми для Оханска явлениями. Первое - это падение в 1887 году метеорита, с которого началась наука метеоритика. И второе - обнаружение костей древнейшего трогонтериевого слона в 2010 году.

По словам пианиста, такие камерные встречи создают очень близкую, интимную атмосферу, которая позволяет вплотную приблизиться и к музыке, и друг к другу.

- Я такие встречи люблю, хотя играть на них гораздо сложнее, чем на большой сцене, - сказал он. - На них приходят люди, которым общение с музыкой действительно очень важно.

Перед выступлением маэстро признался, что программа, которую он привез в глубинку, это сложный и очень серьезный музыкальный материал. И это тоже был эксперимент. Который, судя по реакции зрительного зала, удался.

Еще два слова о рояле. Любой музыкант подтвердит: инструмент - это живое существо, со своим характером, темпераментом, жизненным опытом и, увы, возрастом.

Концертный рояль детской школы искусств Оханска наверняка уже и не предполагал, что в таком солидном возрасте ему предстоит пройти серьезное испытание. И то, что у него это получилось, можно считать еще одним чудом.