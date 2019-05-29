- Обнадеживающий результат, - оценил Уполномоченный по делам переселенцев и национальных меньшинств ФРГ Бернд Фабрициус. - Связано это и с тем, что комиссия связывает гражданские общества двух стран, а российские немцы стали мостом контактов.
Он подчеркнул, что комиссия "ответила на несколько вызовов" - Российско-немецкий дом в Москве передан Самоорганизации российских немцев, РНД в Калининграде вернул себе статус "дома немцев", а культурно-деловой форум "Сделано немцами из России" превратился в корпоративный бизнес-проект, ищущий пути поставок своей продукции в Россию и Германию.
Сопредседатель комиссии с российской стороны, глава ФАДН Игорь Баринов заметил, что "российские немцы еще и мост, показывающий, как можно преодолевать санкции". Он сравнил баварское пиво, которым угощали гостей комиссии накануне, с баварским пивом Сибири, которые российские немцы варят в немецкой автономии в Омской области.