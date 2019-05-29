В немецком Мюнхене подписано Коммюнике Межправительственной российско-германской комиссии по вопросам российских немцев. Документ выделяет очередной транш для строительства школ, больниц, пекарен и пивоварен, домостроительных комбинатов и иных объектов малого бизнеса в местах проживания российских немцев. Так же материальная и интеллектуальная помощь кадрами будет оказана российско-немецким домам (РНД) дружбы в Омске, Новосибирске, Калининграде, Москве и на Алтае, где желающими изучаются не только немецкий язык, но и языки малочисленных народов России.

- Обнадеживающий результат, - оценил Уполномоченный по делам переселенцев и национальных меньшинств ФРГ Бернд Фабрициус. - Связано это и с тем, что комиссия связывает гражданские общества двух стран, а российские немцы стали мостом контактов.

Он подчеркнул, что комиссия "ответила на несколько вызовов" - Российско-немецкий дом в Москве передан Самоорганизации российских немцев, РНД в Калининграде вернул себе статус "дома немцев", а культурно-деловой форум "Сделано немцами из России" превратился в корпоративный бизнес-проект, ищущий пути поставок своей продукции в Россию и Германию.

Сопредседатель комиссии с российской стороны, глава ФАДН Игорь Баринов заметил, что "российские немцы еще и мост, показывающий, как можно преодолевать санкции". Он сравнил баварское пиво, которым угощали гостей комиссии накануне, с баварским пивом Сибири, которые российские немцы варят в немецкой автономии в Омской области.