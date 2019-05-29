Матвиенко призвала уйти в отставку чиновника, напавшего на журналиста

Глава Совета Федерации Валентина Матвиенко назвала "запредельным" поведение главы Ширинского района Хакасии Сергея Зайцева, который напал на журналиста "России 24". Она считает, что чиновник не имеет морального права оставаться на этом посту.

Эту тему поднял на пленарном заседании Совфеда председатель комиссии по взаимодействию со СМИ Алексей Пушков. "После такого скандала чиновник должен уходить в отставку", - считает он. По словам сенатора, журналист действовал в рамках своих полномочий, поэтому заявления Зайцева о том, что его спровоцировали, несостоятельны. "По морально-этическим соображениям хорошо бы, чтобы у нас начала возрождаться культура добровольного ухода в отставку", - заявил Пушков.

Спикер Совфеда Валентина Матвиенко разделяет эту точку зрения. "Действительно, уйди в отставку, какое ты моральное право имеешь оставаться на этом посту", - сказала она. Председатель верхней палаты парламента возмущена тем, что чиновник "рукоприкладство, такую хамскую манеру обращения" с прессой. "Это запредельно", - заявила она и высказала мнение, что Зайцев должен "на полную катушку" ответить за свои действия.