В КЧР задержали предполагаемого дуэлянта-убийцу

В Карачаево-Черкесии 39-летний житель города Усть-Джегута, подозреваемый в убийстве 37-летнего мужчины, добровольно сдался полиции. Задержанный также выдал свое оружие - пистолет, конструктивно схожий с "Макаровым".

- От дачи показаний подозреваемый отказался, сославшись на статью 51 Конституции РФ, - сообщили "РГ" в пресс-службе регионального управления СК России.

Напомним, что 22 мая между ранее знакомыми жителями Усть-Джегуты произошла ссора. Для выяснения отношений мужчины договорились встретиться в районе заброшенного контрольно-пропускного пункта полиции "Заслон" около станицы Преградная.

В назначенном месте, ночью 23 мая, состоялась своеобразная "дуэль". Участники конфликта приехали вместо со своими приятелями выяснять отношения на двух машинах. В ходе ссоры подозреваемый выхватил пистолет и произвел два выстрела в оппонента. Одна из пуль попала прямо в сердце, и мужчина умер.

После чего стрелок уехал на автомобиле, и был объявлен полицейскими в федеральный розыск.