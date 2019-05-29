Санкт-Петербургская интернет-конференция пройдет 30-31 мая

30-31 мая состоится Санкт-Петербургская интернет-конференция. Она будет посвящена событиям и цифрам мира новых технологий. Участники конференции примут участие в лекциях, семинарах и мастер-классах.

На открытии СПИК ключевые спикеры расскажут о главных аналитических данных, а также презентуют основные проекты, намеченные в честь юбилейного года "25 лет Рунету".

В течение двух дней участники смогут посещать различные секции, в рамках которых будут обсуждать управление digital-проектами, цифровую трансформацию, customer care и многое другое.

Ежегодно в мероприятии принимают более 3000 участников, в том числе - представители ИТ-отрасли и смежных сегментов цифрового бизнеса.

На конференции будет работать выставка ведущих IT-сервисов и услуг для бизнеса. Участники смогут получить консультации, задать интересующие вопросы и узнать о новейших продуктах игроков интернет-рынка.

Узнать о посещении выставки и конференционной программы можно подробнее узнать на сайте мероприятия.